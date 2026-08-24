  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

تداوم گرمای هوا و افزایش شرجی در بوشهر؛ دریا تا جمعه آرام است

تداوم گرمای هوا و افزایش شرجی در بوشهر؛ دریا تا جمعه آرام است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم هوای گرم و افزایش رطوبت و شرجی در استان خبر داد و گفت: وضعیت جوی و دریایی بوشهر تا روز جمعه نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و گاهی وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای بیشینه هوا نیز در این هفته در سطح استان (بویژه مناطق غیر ساحلی) مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در پاره ای نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6925894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها