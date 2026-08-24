تداوم گرمای هوا و افزایش شرجی در بوشهر؛ دریا تا جمعه آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی و گاهی وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای بیشینه هوا نیز در این هفته در سطح استان (بویژه مناطق غیر ساحلی) مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در پاره ای نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.