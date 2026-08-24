حسین عباسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در ورامین اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، با وجود شرایط دشوار کشور، روند خدمت‌رسانی در شهرستان متوقف نشد و با تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های مختلفی برای هفته دولت آماده شده است.

فرماندار ورامین افزود: ۴۸ پروژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، ورزش، خدمات شهری و روستایی و محیط زیست برای افتتاح، بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی آماده شده که مجموع اعتبار آنها بیش از ۷.۵ همت برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه انرژی ادامه داد: یک نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی آماده بهره‌برداری است که به شبکه متصل شده و برق تولیدی آن وارد شبکه مصرف می‌شود.

عباسی گفت: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته که ظرفیت این اراضی بیش از یک‌هزار مگاوات برآورد می‌شود.

فرماندار ورامین همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک پست برق ۴۰۰ کیلوولت خبر داد و افزود: این پروژه با هدف رفع ناترازی و کاهش نوسانات برق منطقه ورامین و شهرهای همجوار و با اعتباری حدود ۶ همت کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی احیای تالاب بندعلی‌خان نیز خبر داد و اظهار کرد: احیای این تالاب یکی از مطالبات مهم مردم منطقه بوده که بیش از ۱۵ سال پیگیری شده است و در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

عباسی با اشاره به سایر طرح‌های هفته دولت گفت: پروژه‌هایی در حوزه‌های آموزشی، صنعتی، کشاورزی و خدمات شهری و روستایی نیز آماده افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی هستند.

وی با دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ورامین خاطرنشان کرد: این شهرستان ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی و صنایع مرتبط با کشاورزی و دامداری دارد و مدیریت شهرستان از سرمایه‌گذاران در این زمینه حمایت خواهد کرد.