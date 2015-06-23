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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

در جلسه امروز شورای شهر ورامین؛

بهزاد حسینی از عضویت در شورای اسلامی شهر ورامین استعفا داد

بهزاد حسینی از عضویت در شورای اسلامی شهر ورامین استعفا داد

ورامین- بهزاد حسینی عضو شورای اسلامی شهر ورامین در جلسه صبح امروز این شورا از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد و در حالی که بسیاری از خبرنگاران منتظر استعفای چند تن از اعضای شورای شهر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند اما تنها بهزاد حسینی برای حضور در انتخابات مجلس از این سمت استعفا داد.

بهزاد حسینی در جلسه امروز شورای شهر ورامین با قدردانی از اعتماد مردم به وی برای قرار گرفتن در ساختمان شورای شهر از همه شهروندان ورامینی حلالیت طلبید.

بهزاد حسینی سابقه چندین دوره حضور در شورای اسلامی شهر ورامین و تصدی ریاست کمیسیون های مختلف شورای شهر را بر عهده داشته که مهیا کردن زمین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران و راه اندازی مرکز سی تی اسکن و ام آر ای برای اولین بار در این منطقه در کارنامه این عضو شورای شهر به ثبت رسیده است.

کد مطلب 2785329

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    نظرات

    • پیمان حسام ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
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      انشا الله که در هر جا هستن موفق و موئید باشند. ایشان از افراد زحمت کش و دیندار و جوان این مملکت هستند که مطمئنا در هر سمتی در فکر مردم و کشور خواهند بود.

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