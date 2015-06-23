بهزاد حسینی از عضویت در شورای اسلامی شهر ورامین استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد و در حالی که بسیاری از خبرنگاران منتظر استعفای چند تن از اعضای شورای شهر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند اما تنها بهزاد حسینی برای حضور در انتخابات مجلس از این سمت استعفا داد.

بهزاد حسینی در جلسه امروز شورای شهر ورامین با قدردانی از اعتماد مردم به وی برای قرار گرفتن در ساختمان شورای شهر از همه شهروندان ورامینی حلالیت طلبید.

بهزاد حسینی سابقه چندین دوره حضور در شورای اسلامی شهر ورامین و تصدی ریاست کمیسیون های مختلف شورای شهر را بر عهده داشته که مهیا کردن زمین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران و راه اندازی مرکز سی تی اسکن و ام آر ای برای اولین بار در این منطقه در کارنامه این عضو شورای شهر به ثبت رسیده است.