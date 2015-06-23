دست نشان از بین ۱۲ گزینه سرمربی ماشین سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در غیاب نادر دست نشان سرمربی خود و با مربیگری سیدرضا سادات، از روز شنبه هفته جاری کار خود را با تست گیری از بازیکنان بومی آغاز کرده و بیش از پنجاه نفر بازیکن در این سه روز در تست گیری تیم بزرگسالان ماشین سازی حضور یافته اند.

اما تمرینات و ادامه تست گیری در تیم ماشین سازی تبریز از امروز با حضور نادر دست نشان و دیگر اعضای کادر فنی رسمی تر می شود و حالا بازیکنان تیم ماشین سازی باید خود را به سرمربی تیم نشان دهند.

گفته می شود که از تیم فصل گذشته ماشین سازان، پنج بازیکن حفظ خواهد شد و دست نشان مجبور است تا برای تکمیل تیم خود، نفرات جدیدی را جذب کند.

در این خصوص عیسی اکبرزاده مدیرعامل جوان باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: اولویت ما با بازیکنان بومی است البته بومی هایی که بتوانند در مسابقات لیگ دسته اول برای تیم ماشین سازی مثمر ثمر باشند و در ثبت نتایج مورد نیاز به کمک تیم بیایند.

وی ادامه داد: برای موفقیت تیم ماشین سازی در فصل جدید لیگ دسته اول باشگاه های کشور، نادر دست نشان از میان ۱۲ گزینه به عنوان سرمربی برگزیده شده و امیدواریم که بتوانیم با این مربی خوب به نتایج ایده آل دست پیدا کنیم.

اکبرزاده عنوان کرد: دست نشان کارنامه بسیار خوبی در لیگ دسته اول دارد و آوردن دو تیم به لیگ برتر از جمله تیم نفت تهران که حالا در آسیا قدرتنمایی می کند، از افتخارات دست نشان است و امیدواریم که این موفقیت های وی در فصل جدید با موفقیت و صعود ماشین سازی به لیگ برتر ادامه داشته باشد.