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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

اکبرزاده:

دست نشان از بین ۱۲ گزینه سرمربی ماشین سازی شد

دست نشان از بین ۱۲ گزینه سرمربی ماشین سازی شد

تبریز – مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: تمرینات تیم از امروز با حضور نادر دست نشان و اعضای کادرفنی جدید به طور رسمی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در غیاب نادر دست نشان سرمربی خود و با مربیگری سیدرضا سادات، از روز شنبه هفته جاری کار خود را با تست گیری از بازیکنان بومی آغاز کرده و بیش از پنجاه نفر بازیکن در این سه روز در تست گیری تیم بزرگسالان ماشین سازی حضور یافته اند.

اما تمرینات و ادامه تست گیری در تیم ماشین سازی تبریز از امروز با حضور نادر دست نشان و دیگر اعضای کادر فنی رسمی تر می شود و حالا بازیکنان تیم ماشین سازی باید خود را به سرمربی تیم نشان دهند.

گفته می شود که از تیم فصل گذشته ماشین سازان، پنج بازیکن حفظ خواهد شد و دست نشان مجبور است تا برای تکمیل تیم خود، نفرات جدیدی را جذب کند.

در این خصوص عیسی اکبرزاده مدیرعامل جوان باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: اولویت ما با بازیکنان بومی است البته بومی هایی که بتوانند در مسابقات لیگ دسته اول برای تیم ماشین سازی مثمر ثمر باشند و در ثبت نتایج مورد نیاز به کمک تیم بیایند.

وی ادامه داد: برای موفقیت تیم ماشین سازی در فصل جدید لیگ دسته اول باشگاه های کشور، نادر دست نشان از میان ۱۲ گزینه به عنوان سرمربی برگزیده شده و امیدواریم که بتوانیم با این مربی خوب به نتایج ایده آل دست پیدا کنیم.

اکبرزاده عنوان کرد: دست نشان کارنامه بسیار خوبی در لیگ دسته اول دارد و آوردن دو تیم به لیگ برتر از جمله تیم نفت تهران که حالا در آسیا قدرتنمایی می کند، از افتخارات دست نشان است و امیدواریم که این موفقیت های وی در فصل جدید با موفقیت و صعود ماشین سازی به لیگ برتر ادامه داشته باشد.

کد مطلب 2785412

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    نظرات

    • فرامرز آرتا ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
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      به عنوان یک قائمشهری و نساجی چی با تعصب به خاطر حضور آقای دست نشان به عنوان سرمربی تیم با ریشه ماشین سازی تبریز از این به بعد پیگیر نتایج این تیم مردمی خواهم بود به امید صعود نساجی و ماشین سازی به لیگ برتر.ضمنا آقای دست نشان بیش از 2 تیم به لیگ برتر آوردن مس کرمان ، استیل آذین ،نفت تهران و با شهید قندی و نساجی و پگاه هم نتایج خوبی گرفتن

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