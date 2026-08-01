به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر شنبه در بازدید از موکب «خدام‌الزهرا(س)» شهرداری همدان در کربلا با اشاره به فلسفه قیام سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: اربعین حسینی به برکت خون پاک امام حسین (ع) و با نگاه راهبردی آن حضرت، اکنون به جلوه‌ای بی‌نظیر از قدرت و انسجام «امت واحده اسلامی» تبدیل شده است که بستر تجدید حیات معنوی مسلمانان را فراهم می‌آورد.

وی خدمت به زائران اربعین را توفیقی الهی خواند و افزود: نوکری در آستان سیدالشهدا (ع) مدال افتخاری است که در این ایام نصیب همکاران ما در مجموعه شهرداری همدان شده است و از اینکه راحتی و آسایش خود را در این شرایط سخت و گرمای هوا نادیده گرفته و با اخلاص به زائران اباعبدالله خدمت می‌کنید، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

شهردار همدان با اشاره به سابقه خدمت‌رسانی این موکب در شهر کربلا تصریح کرد: نیروهای شهرداری همدان در بیش از یک دهه اخیر با حضور فعال در نظافت شهر کربلا و خدمت به زائران در مسیرهای مواصلاتی، منشأ خدمات موثری بوده‌اند و فرهنگ ایثارگری را در این مسیر نهادینه کرده‌اند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری همدان همواره در مقاطع حساس کشور، از جمله بحران‌های سیل، شیوع کرونا، مراسم‌های ملی و مذهبی و برنامه‌های فرهنگی، در کنار مجموعه‌های مردمی حضوری فعال و ایثارگرانه داشته است؛ این حضور خالصانه، مایه افتخار نام همدان و نشان‌دهنده روحیه خدمت‌گزاری خادمان مردم در این دیار است.