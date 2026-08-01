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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

اربعین حسینی جلوه‌گاه قدرت امت واحده اسلامی است

اربعین حسینی جلوه‌گاه قدرت امت واحده اسلامی است

همدان-شهردار همدان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی، اتحاد و وحدت کلمه مسلمانان گفت: با نگاه راهبردی امام شهید حماسه بزرگ اربعین حسینی تبدیل به جلوه‌ای از قدرت امت واحده اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر شنبه در بازدید از موکب «خدام‌الزهرا(س)» شهرداری همدان در کربلا با اشاره به فلسفه قیام سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: اربعین حسینی به برکت خون پاک امام حسین (ع) و با نگاه راهبردی آن حضرت، اکنون به جلوه‌ای بی‌نظیر از قدرت و انسجام «امت واحده اسلامی» تبدیل شده است که بستر تجدید حیات معنوی مسلمانان را فراهم می‌آورد.

وی خدمت به زائران اربعین را توفیقی الهی خواند و افزود: نوکری در آستان سیدالشهدا (ع) مدال افتخاری است که در این ایام نصیب همکاران ما در مجموعه شهرداری همدان شده است و از اینکه راحتی و آسایش خود را در این شرایط سخت و گرمای هوا نادیده گرفته و با اخلاص به زائران اباعبدالله خدمت می‌کنید، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

شهردار همدان با اشاره به سابقه خدمت‌رسانی این موکب در شهر کربلا تصریح کرد: نیروهای شهرداری همدان در بیش از یک دهه اخیر با حضور فعال در نظافت شهر کربلا و خدمت به زائران در مسیرهای مواصلاتی، منشأ خدمات موثری بوده‌اند و فرهنگ ایثارگری را در این مسیر نهادینه کرده‌اند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری همدان همواره در مقاطع حساس کشور، از جمله بحران‌های سیل، شیوع کرونا، مراسم‌های ملی و مذهبی و برنامه‌های فرهنگی، در کنار مجموعه‌های مردمی حضوری فعال و ایثارگرانه داشته است؛ این حضور خالصانه، مایه افتخار نام همدان و نشان‌دهنده روحیه خدمت‌گزاری خادمان مردم در این دیار است.

کد مطلب 6905292

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