زائران مازندران با ۴۷۳ سفر روانه اربعین شدند

محسن محمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تاکنون برای چهار هزار و ۸۲۸ زائر مازندرانی، ۴۷۳ سفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مرز مهران برنامه‌ریزی و انجام شده است.

وی افزود: تنها در روز گذشته ۲۸ سفر از استان به مقصد مرز مهران انجام شد، اما اکنون با افزایش موج بازگشت زائران، اولویت اصلی تأمین ناوگان برای انتقال زائران از مرز به شهرهای مقصد است.

محمدنژاد با بیان اینکه از امروز تمامی ناوگان اتوبوسی استان در خدمت عملیات اربعین قرار گرفته است، تصریح کرد: از امروز اعزام اتوبوس به سایر نقاط کشور ممنوع شده و صورت‌وضعیت ناوگان صرفاً برای مرز مهران صادر می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به تداوم این محدودیت گفت: این شرایط تا دو روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت، زیرا در این مدت بخش عمده‌ای از زائران از کشور عراق بازمی‌گردند و لازم است تمام ظرفیت ناوگان برای جابه‌جایی آنان اختصاص یابد.

وی از شهروندانی که قصد سفر به سایر نقاط کشور را دارند خواست برنامه سفر خود را به تعویق بیندازند و افزود: افرادی که برای مسیرهای غیر از مرز مهران بلیت اتوبوس تهیه کرده‌اند، احتمال لغو سفر را در نظر داشته باشند و بهتر است سفر خود را به حداقل دو روز پس از اربعین موکول کنند.

محمدنژاد با اشاره به استقرار نیروهای راهداری مازندران در مرز مهران اظهار کرد: معاون حمل‌ونقل اداره‌کل به همراه حدود ۲۰ نفر از همکاران در پایانه شهید رئیسی مرز مهران مستقر هستند تا ضمن مدیریت ناوگان، خدمات لازم و پاسخگویی مناسب به زائران مازندرانی را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دمای هوا در مرز مهران بسیار بالاست، گفت: گرمای شدید موجب کاهش آستانه تحمل زائران شده است، از این رو تلاش می‌کنیم با مدیریت مناسب ناوگان، زمان انتظار به حداقل برسد و زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقاصد خود بازگردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در پایان با آرزوی قبولی زیارت زائران اربعین خاطرنشان کرد: امیدواریم همه زائران در سلامت کامل به کشور بازگردند و خدمات‌رسانی به آنان بدون مشکل ادامه یابد.