به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری ظهر شنبه در آیین بازگشایی اولین شهربازی سرپوشیده اراک اظهار کرد: ایجاد فضاهای شاد و مفرح برای کودکان و خانواده‌ها از اولویت‌های مدیریت شهری است و این پروژه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: شهربازی سرپوشیده در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده و با بهره‌گیری از ۶۰ نوع دستگاه تفریحی، ظرفیت مناسبی برای استفاده کودکان و خانواده‌های شهر اراک فراهم کرده است.

غفاری تصریح کرد: برای اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی ۵۰۰ میلیارد ریال در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده است که اقدامی ارزشمند در راستای توسعه زیرساخت‌های تفریحی و اجتماعی شهر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تلاش همه دست‌اندرکاران بر ایجاد فضایی شاد و ایمن برای کودکان و خانواده‌ها در اراک، متناسب با جایگاه فرهنگی و صنعتی این شهر متمرکز است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به شرایط جامعه و یادآوری شهدای دانش‌آموز و دیگر شهدای اخیر جنگ رمضان تاکید کرد: این فضا به خانواده‌ها، کودکان و نونهالان آینده‌ساز کشور، استان مرکزی و شهر اراک تقدیم می شود.

وی افزود: برای ساخت شهری شایسته شهروندان اراکی، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و مسئولان، زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت پایدار شهر خواهد بود.

طراحی بازی‌های کودکان باید بر پایه روان‌شناسی رشد و هویت فرهنگی انجام شود

فرماندار اراک با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تربیتی و فرهنگی در طراحی اسباب‌بازی و بازی‌های کودکان گفت: طراحی بازی‌ها باید بر پایه روان‌شناسی رشد و مفاهیم دینی و ملی انجام شود تا در شکل‌گیری هویت و شخصیت آینده کودکان نقش‌آفرین باشد.

عبدالرضا حاجی علی بیگی افزود: مطالعات نشان می‌دهد اگرچه بخش زیادی از خاطرات سال‌های نخست زندگی از ذهن انسان پاک می‌شود، اما همین دوره، به‌ویژه پیش از پنج‌سالگی، نقش مهمی در شکل‌گیری ذهن، شخصیت و رویاهای آینده افراد دارد.

وی تصریح کرد: سال‌های ابتدایی زندگی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و مسیر تربیتی انسان دارد؛ ازاین‌رو باید بازی‌هایی طراحی شود که علاوه بر سرگرمی، موجب رشد خردمندی، خلاقیت و تقویت ارزش‌های فرهنگی و هویتی کودکان شود.

حاجی علی بیگی ادامه داد: در طراحی بازی‌های ویژه کودکان زیر هفت سال باید اصول تربیتی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد و مفاهیم دینی، ملی و ارزش‌های جامعه به شکلی جذاب و متناسب با سن کودک در این محصولات پیش‌بینی شود.

آفتاب اراک با ۶۰ دستگاه بازی قطب جدید گردشگری خانواده‌ها شد

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل عمومی شهرداری اراک گفت: شهربازی سرپوشیده مجتمع آفتاب با مساحت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و ۶۰ دستگاه بازی دیجیتال و هیجانی، برای استفاده خانواده‌ها و کودکان راه‌اندازی شده است.

روح الله دولت آبادی افزود: مجتمع تجاری آفتاب با مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع در هشت طبقه احداث شده و با تکمیل بخش‌های مختلف، به یکی از پروژه‌های شاخص شهری اراک تبدیل شده است.

دولت آبادی تصریح کرد: مجتمع تجاری آفتاب در سال‌های اخیر با طی فرآیندهای مختلف، روند تکمیل و توسعه مناسبی را طی کرد و در سال گذشته بخش‌های مختلف این مجموعه به مرحله نهایی رسید.

وی ادامه داد: این مجموعه علاوه بر ایجاد هویت جدید برای مرکز شهر اراک، به واسطه طراحی و نمای خاص خود، بازتاب‌های مثبت و متفاوتی در سطح ملی و بین‌المللی داشته است.

دولت آبادی تاکید کرد: پارکینگ منفی دو این مجموعه طی دو ماه گذشته به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفته است و این مجتمع دارای بیش از ۲۵۰ فضای پارکینگ در سه طبقه است که دو فاز باقی‌مانده پارکینگ‌ها نیز به‌زودی تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل عمومی شهرداری اراک با بیان اینکه مجتمع تجاری آفتاب دارای ۲۴۲ واحد تجاری است افزود: واگذاری این واحدها بر اساس برنامه‌ریزی و مطالعات انجام‌شده، به صورت سامان‌یافته و مرحله‌بندی‌شده انجام خواهد شد تا بهره‌برداری از ظرفیت‌های این مجموعه به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

وی بیان کرد: بیش از ۷۰ پروژه مطالعاتی در حال انجام است که تکمیل مطالعات و انتخاب پیمانکاران این پروژه‌ها در سال جاری دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: در اجرای این پروژه، اصلاح و توسعه زیرساخت‌های شهری نیز مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۳۰ سال، شبکه فاضلاب این محدوده در حال ساماندهی است.

وی تاکید کرد: هدف شهرداری از اجرای این طرح‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهری، ساماندهی فضاهای عمومی، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری است.