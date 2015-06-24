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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

ساخت بندر چند منظوره با سرمایه گذاری خارجی در قشم

ساخت بندر چند منظوره با سرمایه گذاری خارجی در قشم

بندرعباس - معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از طرح این سازمان برای ایجاد بندر چند منظوره با اعتبار ۷۰۰ میلیون یورویی سرمایه گذاران خارجی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل گفت: بخش خصوصی خارجی برای ایجاد بندر و اسکله چند منظوره در سواحل بندر سوزای جزیره قشم اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به قرارگرفتن جزیره قشم در محور شمال – جنوب و همچنین انتقال خط راه آهن از شمال شرق اروپا به آسیا، گفت: این مزایا شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در جزیره قشم از جمله در زمینه ساخت اسکله ، هاب کالا و انتقال آن به کشورهای اروپایی و شمال و جنوب شرق آسیا، فراهم کرده است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم با اشاره به سابقه ۵۰۰ ساله قشم در حوزه تجارت، صادرات و واردات کالا یادآور شد: شرایط کنونی قشم و استقبال کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زیرساختی، این منطقه می تواند حوزه تجارت قشم را متحول کند.

وی گفت: ایجاد پنجره واحد خدمات به فعالان اقتصادی در قشم براساس سیاست های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفته و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی در کمترین زمان ممکن با بررسی امور کارشناسانه و دریافت زمین مورد نیاز طرح ها می توانند در این منطقه فعالیت کنند.

به گفته حقدل، سازمان منطقه آزاد قشم با اطمینان از قدرت مالی، توان انجام کار و زمان اجرای پروژه از سوی سرمایه گذاران، زیرساخت های مورد نیاز فعالان اقتصادی را با هدف حمایت از سرمایه گذاران در اختیار آنان قرار خواهد داد.

 

کد مطلب 2786342

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