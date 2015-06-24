ساخت بندر چند منظوره با سرمایه گذاری خارجی در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل گفت: بخش خصوصی خارجی برای ایجاد بندر و اسکله چند منظوره در سواحل بندر سوزای جزیره قشم اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به قرارگرفتن جزیره قشم در محور شمال – جنوب و همچنین انتقال خط راه آهن از شمال شرق اروپا به آسیا، گفت: این مزایا شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در جزیره قشم از جمله در زمینه ساخت اسکله ، هاب کالا و انتقال آن به کشورهای اروپایی و شمال و جنوب شرق آسیا، فراهم کرده است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم با اشاره به سابقه ۵۰۰ ساله قشم در حوزه تجارت، صادرات و واردات کالا یادآور شد: شرایط کنونی قشم و استقبال کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زیرساختی، این منطقه می تواند حوزه تجارت قشم را متحول کند.

وی گفت: ایجاد پنجره واحد خدمات به فعالان اقتصادی در قشم براساس سیاست های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفته و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی در کمترین زمان ممکن با بررسی امور کارشناسانه و دریافت زمین مورد نیاز طرح ها می توانند در این منطقه فعالیت کنند.

به گفته حقدل، سازمان منطقه آزاد قشم با اطمینان از قدرت مالی، توان انجام کار و زمان اجرای پروژه از سوی سرمایه گذاران، زیرساخت های مورد نیاز فعالان اقتصادی را با هدف حمایت از سرمایه گذاران در اختیار آنان قرار خواهد داد.