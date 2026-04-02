  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

حمله دشمن به بندر بهمن قشم بدون تلفات جانی

قشم- معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت: حمله دشمن به بندر بهمن بدون تلفات جانی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین حقدل معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت: در حمله شب گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به انبارها و سوله های بندر تجاری بندر بهمن هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.

فرزین حقدل بیان داشت: بندر بهمن یک بندر کاملا تجاری است و حمله به آن بر خلاف تمام قواعد بین المللی است.

وی ادامه داد: با تمهیدات از پیش اندیشیده شده، اکثر بار و کالاهای تجاری فعالین اقتصادی موجود در انبارها و سوله ها در روزهای نخست جنگ تخلیه و ترخیص شده بود و در طول جنگ نیز اکثر کالاهای ورودی به صورت روزانه ترخیص می شدند.

حقدل تصریح کرد: نیروهای امدادی از لحظات نخست حادثه در محل حضور یافتند و اطفای حریق و مدیریت شرایط را برعهده گرفتند و جزییات بیشتر از میزان آسیب های وارد شده به این بندر پس از ارزیابی های تخصصی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6789639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها