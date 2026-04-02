حمله دشمن به بندر بهمن قشم بدون تلفات جانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین حقدل معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت: در حمله شب گذشته دشمن آمریکایی صهیونی به انبارها و سوله های بندر تجاری بندر بهمن هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.

فرزین حقدل بیان داشت: بندر بهمن یک بندر کاملا تجاری است و حمله به آن بر خلاف تمام قواعد بین المللی است.

وی ادامه داد: با تمهیدات از پیش اندیشیده شده، اکثر بار و کالاهای تجاری فعالین اقتصادی موجود در انبارها و سوله ها در روزهای نخست جنگ تخلیه و ترخیص شده بود و در طول جنگ نیز اکثر کالاهای ورودی به صورت روزانه ترخیص می شدند.

حقدل تصریح کرد: نیروهای امدادی از لحظات نخست حادثه در محل حضور یافتند و اطفای حریق و مدیریت شرایط را برعهده گرفتند و جزییات بیشتر از میزان آسیب های وارد شده به این بندر پس از ارزیابی های تخصصی اعلام خواهد شد.