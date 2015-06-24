به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قرارداد دوساله آرش برهانی با باشگاه استقلال و با در نظر گرفتن این نکته که اسم این بازیکن در فهرست پرویز مظلومی به چشم می‌خورد، آقای گل باشگاه استقلال برای یک سال دیگر در این باشگاه خواهد ماند.

برهانی سال گذشته مورد اعتماد کادر فنی استقلال قرار نگرفت و هرگز نتوانست به صورت فیکس به میدان برود و موثر باشد اما این بازیکن در دوره مربیگری پرویز مظلومی آمار بسیار خوبی از گلزنی از خود به جا گذاشته بود و برترین گلزن استقلال در جام باشگاههای آسیا برای این تیم بود.

برهانی هفته آینده از سفر باز می‌گردد و پای میز مذاکره می‌نشیند و البته او هم مثل دیگر بازیکنان، طلب زیادی از سال گذشته دارد که باید توسط باشگاه استقلال به وی پرداخت شود.