تشریح لایحه فرزند خواندگی/ اجرا پس از تصمیم مجلس

حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: لایحه فرزند خواندگی مدتی است که در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی منتظر تصمیم دولت هستیم.

وی گفت: دو موضوع مهم از این لایحه در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید که یکی مربوط به درج مشخصات والدین واقعی کودک در احکام سجلی ثبت احوال بود بطوریکه بر اساس این مفاد اسم واقعی والدین کودک دیگر در شناسنامه وی درج نمی شود و فقط در احکام سجلی ثبت احوال این مشخصات ثبت می شود.

فرید با اشاره به اینکه ثبت اسم والدین در شناسنامه می توانست برای کودک مشکل آفرین باشد، افزود: بر اساس لایحه قرار بود اسم والدین در شناسنامه بیاید که با تصمیم کمیسیون اجتماعی و برای رفع مشکلات احتمالی که برای فرزندخواندگی ممکن بود پیش بیاید قرار شد فقط در ثبت احوال، این مشکلات موجود باشد.

به گفته وی، مورد دیگری که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید بحثی در ارتباط با فرزندخواندگی افراد مقیم خارج بود بطوریکه فرزندی که این افراد به فرزند خواندگی از روش های دیگری به جز بهزیستی می گرفتند روال طبیعی خود را طی خواهد کرد و در این مدت فرزند می تواند با رای دادگاه در کنار خانواده خود باقی بماند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: بر اساس رایزنی های انجام شده قرار است این لایحه بزودی در هیئت دولت مطرح و به تصویب برسد و در نهایت به مجلس ارسال خواهد شد.

به گفته فرید، اجرایی شدن لایحه فرزند خواندگی نیاز به تصویب مجلس دارد که امیدواریم طی ماه های آینده تمامی روال قانونی آن طی شده و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.