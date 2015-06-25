گره گشایی حمید گودرزی از مشکل یک خانواده نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین شب از ویژه برنامه «ضیافت رمضان الکریم در شهرک فرهنگی بهمن» که چهارشنبه شب سوم تیرماه بعد از اذان مغرب و عشاء با اجرای کاظم احمدزاده در مرکز همایش‌های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد، حمید گودرزی صندوق حاوی فیلم مستند از خانواده‌های نیازمند را برداشته و فیلم آن را برای حاضران در سالن و بینندگان تلویزیونی به نمایش گذاشت، تا روز بعد گره این خانواده باز شود.

پخش کلیپی از گره گشایی فریبا کوثری مهمان شب ششم یکی از بخش های این برنامه بود. کوثری با گرفتن کادو برای فرزندان یک خانواده که در صندوق منتخب وی بود و متقبل شدن هزینه‌های اجاره مسکن در برنامه حضور داشت.

«ضیافت رمضان المبارک در شهرک فرهنگی بهمن» عنوان ویژه برنامه‌ای به مناسبت ماه مبارک رمضان است که همه شب بعد از اذان مغرب و عشاء با اجرای برنامه‌هایی از قبیل نسیم بهشت، مسابقه حافظان نور، اجرای فعالیت‌های قرآنی، برپایی بازارچه خیریه، اکران فیلم‌های روز سینمای ایران در سینما چاپلین، رصد شامگاهی، ایستگاه خوشنویسی، اجرای نمایش شاد ویژه کودکان و نوجوانان و برنامه‌های متنوع و مناسبتی میزبان شهروندان کلانشهر تهران است.

علاقمندان برای بهره‌مندی از این ویژه برنامه می‌توانند به فرهنگسرای بهمن واقع در انتهای بزرگراه نواب، ضلع جنوبی میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.