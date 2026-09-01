درخشش کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره پژواک؛ آزادی نشان فردوسی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزادی از برنامه‌سازان صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک خوش درخشید و عنوان برگزیده بخش «ایران فرهنگی» این جشنواره را از آن خود کرد.

آزادی با برنامه «هفت‌خوان» توانست نظر هیئت داوران جشنواره را جلب کند و در بخش ایران فرهنگی به عنوان اثر برگزیده معرفی شود.

در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک، محمدصادق آزادی به نمایندگی از صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، تندیس صدای طلایی، نشان فردوسی، لوح تقدیر و هدیه جشنواره را دریافت کرد.

بخش «ایران فرهنگی» جشنواره پژواک با محوریت آثار مرتبط با فرهنگ و هویت ایرانی برگزار شد و برنامه «هفت‌خوان» تولید صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد توانست در رقابت این بخش جایگاه نخست را به دست آورد.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک با عنوان «پژواک حماسه ایستادگی» شامگاه دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، احمد پهلوانیان، معاون صدا، خانواده‌های شهدا و جمعی از مدیران و برنامه‌سازان رادیو در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

این موفقیت، نام محمدصادق آزادی و صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد را در میان برگزیدگان یکی از رویدادهای مهم برنامه‌سازی رادیویی کشور قرار داد.