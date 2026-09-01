فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جمعیتی و مهاجرت‌پذیری استان گفت: با توجه به اینکه البرز استانی پررفت‌وآمد و مهاجرپذیر است، از خانواده‌ها درخواست داریم ثبت‌نام فرزندان خود را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند.

وی افزود: هرچه فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان زودتر نهایی و وضعیت مدارس و کلاس‌ها مشخص شود، آموزش و پرورش نیز می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری برای آغاز سال تحصیلی داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: تأخیر در ثبت‌نام علاوه بر اینکه روند برنامه‌ریزی مدارس را با مشکل مواجه می‌کند، ممکن است موجب تأخیر در دریافت کتاب‌های درسی و ایجاد مشکلاتی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها شود.

مدارس البرز اول مهر حضوری بازگشایی می‌شوند

شعبانی درباره نحوه آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: مدارس استان البرز اول مهرماه به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد و تمام برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش استان بر مبنای آموزش حضوری انجام شده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است، آموزش در سال تحصیلی جدید به شکل حضوری خواهد بود و تمهیدات لازم برای حضور دانش‌آموزان در مدارس پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: آموزش و پرورش همواره برای شرایط عادی و اضطراری برنامه‌ریزی می‌کند تا در صورت بروز شرایط خاص، روند آموزش دانش‌آموزان متوقف نشود.

شعبانی با اشاره به تجربه دوران کرونا افزود: تجربه کرونا نشان داد که باید در کنار آموزش حضوری، ظرفیت‌های آموزش غیرحضوری نیز آماده باشد تا در شرایط اضطراری امکان استمرار فرایند تعلیم و تربیت فراهم شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در کنار ثبت‌نام در مدارس، در سامانه شاد نیز حضور دارند و در شرایط اضطراری و با اعلام دستگاه‌های متولی، امکان استفاده از آموزش جایگزین و مجازی پیش‌بینی شده است.

شعبانی تأکید کرد: پیش‌بینی این ظرفیت به هیچ عنوان به معنای تصمیم برای غیرحضوری شدن مدارس نیست و نباید موجب نگرانی خانواده‌ها شود؛ در شرایط فعلی و بر اساس تأکید وزارت آموزش و پرورش و دولت، برنامه آموزش در سال تحصیلی جدید بر مبنای حضور دانش‌آموزان در مدارس تنظیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش آموزش و پرورش استان البرز این است که سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل، برنامه‌ریزی منسجم و در فضایی بانشاط آغاز شود تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها با آرامش بیشتری وارد سال تحصیلی جدید شوند.