نمایشگاه بین المللی قرآن در شهرهای دیگر هم برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: نمایشگاه بین المللی قرآن کریم یک رویداد فرهنگی مناسب و مطلوب است. مسئولان این نمایشگاه در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است برنامه ریزی های مناسبی برای جامعه تدارک دیده اند تا مردم در یک فضای خوب و مناسب از برنامه های وسیع این نمایشگاه استفاده کنند.

وی در ادامه فضای خانوادگی نمایشگاه بین المللی قرآن را یکی از دلایل اصلی استقبال از این نمایشگاه توصیف کرد و ادامه داد: تجربه سال های گذشته نشان داده که این نمایشگاه یک محیط خانوادگی بسیار خوبی را فراهم کرده و جزو معدود نمایشگاه هایی است که چنین فضایی را مهیاساخته تا شهروندان تهرانی بتوانند به صورت خانوادگی به این محیط آمده و از فضا و امکانات آن بهره مند شوند. از این رو موفقیت این نمایشگاه باید حوزه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برآن دارد تا چنین نمایشگاهی را در شهرهای بزرگ و یا استان های بزرگ نیز برگزار کنند.

اوحدی افزود: در خصوص حوزه بین المللی نمایشگاه قرآن نیز، می توان گفت که از اقدامات بسیار خوبی است که پیش بینی شده است و می تواند در محتوای این نمایشگاه تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی گفت: همچنین حوزه صنایع دستی که مرتبط با قرآن است زمینه خوبی را برای شهروندان مهیا ساخته تا بتوانند برخی از نیازهای خود در حوزه قرآنی را که در زمان های دیگر نمی توانند به راحتی فراهم کنند در این نمایشگاه تهیه کنند.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در حال حاضر نمایشگاه قرآن جایگاه خود را در میان مردم یافته است و هر سال شاهد آن هستیم که بر تعداد علاقه مندان به قرآن و فعالیت های قرآنی افزوده می شود. امیدواریم امسال نیز شاهد آن باشیم که این استقبال نسبت به سال های گذشته افزایش و شهروندان از این نمایشگاه به خوبی بهره مند شوند.