جزئیات تئاتر هری پاتر/ نمایشنامه را رولینگ ننوشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این تئاتر با عنوان «هری پاتر و فرزند نفرین‌شده» بخش ناگفته‎ای از داستان این پسر جادوگر،‌ از جمله زندگی والدین مقتولش را روایت می کند.

با این حال، رولینگ در توییترش نوشته است که این اثر، یک پیش‌داستان برای ماجراهای هری پاتر نیست.

این تئاتر در تابستان ۲۰۱۶ در «کاخ تئاتر» لندن در منطقه وست‌اند روی صحنه می رود.

رولینگ گفته است که تصمیم داشته این خبر را روز جمعه (امروز ۲۶ ژوئن) اعلام کند چون برایش روز ویژه ای است: هجدهمین سالگرد انتشار نخستین کتابش، هری پاتر و سنگ جادوگر، در بریتانیا.

او گفته درباره داستان این تئاتر چیزی نمی گوید«چون نمی خواهم چیزی را لو بدهم که می دانم برای طرفداران، لذتی واقعی خواهد بود.»

رولینگ افزوده است: سوالی ناگزیر (و موجه) را جواب می دهم چرا «فرزند نفرین شده» رمان نیست؟ من مطمئنم که وقتی مخاطبان، این تئاتر را ببینند قبول خواهند کرد که تئاتر، تنها رسانه مناسب برای این داستان است.

خبر تولید این تئاتر نخستین بار در دسامبر سال ۲۰۱۳ اعلام شد. رولینگ در آن زمان گفته بود که در طول این سال ها درخواست‌های بی‌شماری درباره تبدیل هری پاتر به یک اثر تئاتری دریافت کرده است.

متن نمایشنامه را خود رولینگ ننوشته، ولی این اثر، همکاری میان او و جک تورن، نمایشنامه نویس است.

جک تورن پیشتر متن اقتباس تئاتری بگذار فرد مناسب وارد شود (Let the right one in) را نوشته است و برای برنامه تلویزیونی این انگلستان سال ۸۸ است ('This is England ۸۸) جایزه بفتا را برده است.

کارگردانی تئاتر هری پاتر را جان تیفانی برعهده خواهد داشت.