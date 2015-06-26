رابطه مشکلات روحی و عصبی و ابتلا به کمردرد

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران دانشگاه سیدنی در مطالعات خود دریافتند که عارضه کمردرد تنها به دلیل انجام فعالیت های سنگین رخ نداده و مسایل روانی و عصبی در بروز این عارضه بسیار تاثیرگذار هستند. در حقیقت در بیشتر مواقع ترکیب هر دو عامل موجب بروز کمردرد می شو.

در این پژوهش ها همچنین محققان دریافتند که احتمال بروز درد کمر، در ساعات میانی بین هفت صبح تا دوازده ظهر بسیار بیشتر از سایر مواقع است.

در همین رابطه «مانوئل فریرا»، از پژوهشگران دانشگاه سیدنی می گوید: «درک و شناخت فاکتورها و مولفه های افزایش دهنده ریسک کمردرد و کنترل این مولفه ها، نخستین و مهمترین قدم در پیشگیری از کمردرد و دردهای ستون فقرات است.»

در این مطالعات، پژوهشگران به بررسی شرایط و وضعیت ۹۹۹ بیمار مبتلا به کمردردهای وخیم که جهت درمان به مراکز پزشکی سیدنی مراجعه کرده بودند پرداختند. گفتنی است این مطالعات در فاصله زمانی مابین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی انجام شد.

پژوهشگران از تمامی افراد مورد مطالعه درخواست کردند که کلیه رفتارها و حرکات فیزیکی و حالات روانی خود را طی ۹۶ ساعت گذشته و پیش از شروع کمردرد خود عنوان کنند.

نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که بروز کمردرد در بخش های تحتانی ستون فقرات طیف وسیعی از محرکه ها را شامل می شود. در این مطالعات، ۲.۷ درصد دردها تنها در پی انجام فعالیت های سنگین فیزیکی رخ داده و در ۲۵ درصد مواقع، فعالیت فیزیکی همراه با مشکلات روحی و اختلالات عصبی مسبب درد بوده است.

از سوی دیگر در این تحقیقات مشخص شد فاکتور سن نیز در ابتلا به کمردرد با توجه به نوع و میزان انجام فعالیت های فیزیکی تاثیر فراوانی دارد.