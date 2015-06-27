  1. استانها
  2. قزوین
۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر فردا در قزوین برگزار می شود

مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر فردا در قزوین برگزار می شود

قزوین-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین و دفتر امام جمعه قزوین در اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یاد شهید بهشتی اعلام کردند مراسم یادبود شهدای هفتم تیر ساعت ۱۰ صبح فردا یکشنبه در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در این اطلاعیه آمده است: از میان اوراق تاریخ، بار دیگر قتلگاه کربلای ایران، سرچشمه ای به بزرگی و عظمت داغ کربلا قد کشید و آن شب سیاه و تاریک در ظلمتکده شب، آبستن حادثه‌ای دلخراش و خونین بود که تا سالیان سال، داغ گرانش بر دل شقایق‌های عاشق سنگینی می‌کند.

در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: واقعه هفتم تیر سند مظلومیت ایران اسلامی با خون پاک و مطهر شهید بهشتی، آن قافله ‌سالار و سید شهیدان انقلاب اسلامی و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش امضا و خط انقلاب، با خون سرخ آن شهیدان والامقام آبیاری شد و نهال تازه نوپای انقلاب اسلامی بارور و تنومند گشت.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه  شهدای فاجعه تروریستی هفتم تیر و گرامی‌داشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام  از عموم مردم  شهید پرور استان  دعوت  می کند ضمن ادای احترام به مقام شامخ و رفیع آن راست قامتان جاودانه تاریخ به منظور تجلیل از مقام بلند مرتبه و رفیع آنان، در مراسم ویژه و آئین‌ بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد شهادت شهیدان فاجعه تروریستی هفتم تیر حضوری پرشور و انقلابی  داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است: مراسم هفتم تیر با همکاری دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین فردا یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۱۰ صبح در مسجد شیخ الاسلام در خیابان شهدا برگزار می شود.

کد مطلب 2787968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها