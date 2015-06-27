مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر فردا در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در این اطلاعیه آمده است: از میان اوراق تاریخ، بار دیگر قتلگاه کربلای ایران، سرچشمه ای به بزرگی و عظمت داغ کربلا قد کشید و آن شب سیاه و تاریک در ظلمتکده شب، آبستن حادثه‌ای دلخراش و خونین بود که تا سالیان سال، داغ گرانش بر دل شقایق‌های عاشق سنگینی می‌کند.

در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: واقعه هفتم تیر سند مظلومیت ایران اسلامی با خون پاک و مطهر شهید بهشتی، آن قافله ‌سالار و سید شهیدان انقلاب اسلامی و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش امضا و خط انقلاب، با خون سرخ آن شهیدان والامقام آبیاری شد و نهال تازه نوپای انقلاب اسلامی بارور و تنومند گشت.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهدای فاجعه تروریستی هفتم تیر و گرامی‌داشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام از عموم مردم شهید پرور استان دعوت می کند ضمن ادای احترام به مقام شامخ و رفیع آن راست قامتان جاودانه تاریخ به منظور تجلیل از مقام بلند مرتبه و رفیع آنان، در مراسم ویژه و آئین‌ بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد شهادت شهیدان فاجعه تروریستی هفتم تیر حضوری پرشور و انقلابی داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است: مراسم هفتم تیر با همکاری دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین فردا یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۱۰ صبح در مسجد شیخ الاسلام در خیابان شهدا برگزار می شود.