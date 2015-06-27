انتصاب مدیر ارزیابی پروژه های صندوق ملی محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب هومان لیاقتی خطاب به حسن پسندیده آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت مدیر ارزیابی پروژه ها و فعالیت های صندوق ملی محیط زیست منصوب می شوید .

امید است با استعانت از درگاه قادر متعال و با بهره گیری از اندوخته های علمی و تجربی و نیز توان مدیریتی و کارشناسی همکاران، در انجام امور محوله موفق و موید باشید .

گفتنی است، حسن پسندیده پیش از این مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست بوده است . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ، معاونت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از جمله سوابق حسن پسندیده است .

لازم به ذکر است، صندوق ملی محیط زیست ؛ یک مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست و به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، صندوق ملی محیط زیست که در این اساسنامه به اختصار، صندوق نامیده می شود، تأسیس شده است.

اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن) ، حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم ، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی و اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی از جمله مهمترین اهداف تاسیس صندوق ملی محیط زیست است .

اساسنامه صندوق ملی محیط زیست از سوی معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.