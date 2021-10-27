به گزارش خبرنگار مهر، حسن بحرینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش آلودگی‌های محیط زیستی واحدهای تولیدی در استان بوشهر یکی از اقدامات و برنامه‌های مهمی است که در دستور کار است.

وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی در استان بوشهر می‌توانند از تسهیلات کم بهره صندوق ملی محیط زیست به منظور کاهش آلودگی‌های محیط زیستی واحدهای تولیدی بهره‌مند شوند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: واحدهای متقاضی تسهیلات باید فرم درخواست تسهیلات را تکمیل و به همراه گزارش توجیهی فنی - مالی پروژه کاهش آلودگی به اداره کل محیط زیست استان تحویل دهند.

وی اضافه کرد: پروژه‌های مورد تأیید اداره کل محیط زیست استان بوشهر برای بررسی نهایی به کمیته تخصصی معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ارجاع می‌شود و پس از تصویب در کمیته مذکور برای دریافت تسهیلات به صندوق ملی محیط زیست معرفی می‌شوند.

بحرینی گفت: به منظور ترغیب و تشویق واحدهای آلاینده به اجرای سیستم کنترل آلودگی، تسهیلات کم بهره با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصد و با دوره بازگشت چهار ساله و مدت تنفس شش ماه تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملی محیط زیست در نظر گرفته شده است.