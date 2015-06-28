پیام اینستاگرامی وزیر کشور برای توسعه کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی در این یادداشت آورده است:

سلام قولا من رب رحیم

این هفته جلسه ای با نمایندگان و برخی از مسؤولان استان کردستان در دفترم داشتم، به عنوان دوستدار مردم خوب کردستان افتخار عضویت در شورای توسعه این استان سربلند درحفظ یکپارچگی وانسجام ایران را پیدا کردم، به این افتخار می بالم ومباهات می کنم.

وزیر کشور آورده است: در این جلسه؛ از کردستانی گفتم که مهد نخبگان کشور است، با مردمانی بزرگ با روحیه علمی و توانمند. از مبانی توسعه ای گفتم که باید با روح و جان مدیران و مردم این خطه آمیخته شود. از خاطرات کلاس درسی گفتم که در توسعه یافتگی، بهترین های دانشجویانم از همین سرزمین بودند و گفتم که قاطع هستم و سرسخت تا همه زمینه های توسعه نیافتگی این استان را برچینم و ... خواهند دید

رحمانی فضلی در یادداشت خود آورده است: گفتم امنیت پایدار نگین غرب ایران ممکن نخواهد شد مگر از مسیر توسعه اقتصادی، دوباره و چند باره گفتم نگاه به کردستان از جنس کنترل و امنیت نیست. یادآورشدم که شأن و جایگاه مردم این سرزمین را نباید در حد صندوق آرا پایین آورد. گفتم که در این سرزمین باید رنج را به خاک نهاد و گنج درو کرد... و سرانجام گفتم که در کنار مردم این سرزمین قاطع و سرسخت ایستاده ام تا آبادانی را در آغوش بگیریم.