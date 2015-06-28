برداشت بامیه در شهرستان مهران آغاز شد

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان مهران به عنوان قطب تولید بامیه در استان ایلام شناخته می شود و کیفیت این محصول باعث شده حتی به سایر نقاط کشور هم ارسال شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۳۰ هکتار از اراضی شهرستان مهران به کشت بامیه اختصاص یافته است.

این مسئول عنوان کرد: پیش بینی می شود که از هر هکتار بیش از ۴.۵ تن بامیه برداشت شود که بیشتر در بازارهای داخلی استان به فروش می رسد و مابقی نیز به استانهای دیگر ارسال می شود.

عارف اظهار داشت: در حال حاضر مرز مهران فرصتی بزرگ برای صادرات محصولات کشاورزی در شهرستان مهران است که البته باید مشکلات بر سر راه صادرات از میان برداشته شود.

وی تصریح کرد: توسعه اراضی آبی کشاورزی شهرستان مهران نیز در دستور کار قرار گرفته است که با بهره برداری از سامانه گرمسیری استان، کشاورزی این شهرستان متحول می شود.

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان مهران مسئول بیان داشت: مهمترین محصولات کشاورزی شهرستان مهران هندوانه، گندم، بامیه، ذرت و... است که نقش مهمی در تامین نیازهای استان دارد.