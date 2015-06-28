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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

هاآرتض خبر داد:

یک قایق حامل کمک امشب به غزه می‌رسد

یک قایق حامل کمک امشب به غزه می‌رسد

اولین قایق از مجموع قایق ها و کشتی های سازمان هایی که قصد شکستن محاصره دریایی غزه را دارند امشب یا فردا صبح به سواحل غزه می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاارتض، در حالیکه اسرائیل اعلام کرده از ورود هر نوع قایق و یا کشتی به سواحل غزه جلوگیری می کند قایق «ماریان» طی امشب یا فردا صبح به سواحل غزه می رسد. 

این قایق یک ماه و نیم قبل سفر خود به سمت غزه را آغاز کرده و به دلیل بدی آب و هوا سفر آن مدتی طولانی شده است. 

روز جمعه نیز دو قایق از سواحل یونان عازم غزه شد اما پس از چند ساعت مقامات یونانی دستور بازگشت آنها را صادر کردند. 

طرح کمک رسانی به مردم غزه و شکستن محاصره دریایی آن از چند سال قبل آغاز شده و فعالان صلح زیادی در این امر فعالیت دارند. در سال ۲۰۱۰ کماندوهای رژیم صهیونیستی به یک کشتی حامل کمک های بشردوستانه که عازم غزه بود حمله کردند که در نتیجه آن ۹ فعال ترک و دو فعال صلح غربی کشته شدند.

کد مطلب 2789181
عبدالحمید بیاتی

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