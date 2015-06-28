مصرف ۳۶۳ میلیون لیتر فرآورده نفتی در منطقه همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان صادق فریدی افزود: مصرف فرآورده های نفتی منطقه همدان در سه ماه نخست امسال به بیش از ۳۶۳ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با مصرف ۳۱۴ میلیون لیتری بهار ۹۳ شاهد افزایش ۱۶ درصدی مصرف هستیم.

وی گفت: مصرف انواع فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره این منطقه در سه ماه نخست امسال، به ۳۶۳ میلیون و ۴۳۰ هزار لیتر رسیده است.

صادق فریدی از مصرف ۱۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در بازه زمانی یاد شده در این منطقه خبرداد و افزود: مصرف این سوخت در قیاس با مدت مشابه سال پیش ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی در ٩٣ روز نخست امسال، ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر نفت سفید در این منطقه مصرف شده که از افزایش ۹ درصدی مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد.

فریدی همچنین عنوان کرد: نفت گاز مصرفی این منطقه در بازه زمانی یاد شده امسال به ۱۰۲ میلیون و ۷۴۰ هزار لیتر رسیده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان درباره نفت کوره مصرفی این منطقه نیز بیان کرد: در بهار امسال، در بخش مصرف غیرنیروگاهی و نیروگاهی به ترتیب ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۱۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار لیتر نفت کوره در منطقه همدان مصرف شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال در بخش مصارف غیرنیروگاهی سه درصد کاهش و در بخش مصارف نیروگاهی ۳۶ درصد افزایش داشته است.