انگلیس درباره وقوع حملات بیشتر در تونس هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه و «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس، با انتشار یادداشت های جداگانه ای نسبت به انجام عملیات های ترویستی بیشتر در تونس هشدار دادند.

تونس روز جمعه صحنه یک عملیات تروریستی بود که در آن یک فرد مسلح با آتش گشودن به سوی گردشگران حاضر در سواحل تونس ۳۹ نفر را به قتل رساند که ۱۵ نفر از آنها انگلیسی بودند.

تونس بعد از جریان بیداری اسلامی و تلاش غرب برای از مسیر خارج کردن این جریان، شاهد فعالیت گروه های افراطی شده است.

وزیران دفاع و خارجه انگلیس در این یادداشت ها بر لزوم برخورد با افراطیون و همچنین مقابله با جریان های افراطی تاکید کرده اند.