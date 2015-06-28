به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا صالحی با اشاره به نقش والدین و خانواده ها در پیشگیری از مواد مخدر گفت: سکان اصلی مبارزه با موادمخدر در دست مردم است و هرجا كه مردم با پلیس همكاری تنگاتنگی داشته اند، پلیس موفق تر بوده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اعلام این كه افزایش كشف موادمخدر به منزله افزایش مصرف موادمخدر نیست، تصریح کرد: استان زنجان در مسیر مرزهای غربی كشور و در مسیر قاچاق موادمخدر قرار داشته و افزایش كشف مواد ناشی از موقعیت جغرافیایی استان زنجان است.

سردار صالحی با اشاره به شناسایی و متلاشی شدن چند باند تهیه و توزیع موادمخدر در دو هفته گذشته در استان گفت: در این مدت ۱۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۱۱۶ كیلو و ۷۲۴ گرم انواع موادمخدر كشف شده است.

در عوارضی"زنجان –قزوین" ۳۰ كیلو حشیش کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از كشف ۳۰ كیلو گرم ماده مخدر حشیش از یك دستگاه سواری پراید در عوارضی اتوبان زنجان –قزوین خبر داد.

سرهنگ مراد جعفری گفت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر توزیع و عرضه موادمخدر توسط قاچاقچیان در استان زنجان و استان های اطراف شناسایی و دستگیری عاملان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات نامحسوس پلیسی، عاملان تهیه و توزیع شناسایی و اطلاع حاصل شد كه متهمان قصد دارند مقادیر قابل توجهی موادمخدر را خریداری و با یك دستگاه سواری پراید به شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی جهت توزیع منتقل كنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح كرد: با این اطلاع چهار اكیپ از ماموران مبارزه با مواد مخدر در محورهای مواصلاتی مسقر، سر انجام خودروی متهمان را در عوارضی اتوبان "زنجان – قزوین" مشاهده و بلافاصله خودرو را متوقف و دو سرنشین آن را دستگیر كردند.

وی با اعلام اینكه از خودروی این قاچاقچیان ۳۰ كیلوگرم حشیش در قالب ۲۷ بسته به صورت جاساز در كف خودرو كشف شد، اظهار کرد: متهمان با تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شدند.