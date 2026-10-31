کشف حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر فعالیت اعضای باند توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر در شهرستان دزفول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری ماموران انتظامی شهرستان دزفول پس از انجام سلسله اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، محل اختفاء باند هشت نفره را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه همه اعضای باند مذکور را در یکی از باغات این شهرستان دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان ضمن اشاره به کشف سه دستگاه ترازوی توزین موادمخدر و توقیف یک‌دستگاه نیسان از مخفیگاه متهمان، گفت: در این عملیات پلیسی حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل از متهمان کشف شد.

سردار زلقی بیان کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.