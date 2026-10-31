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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

کشف حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در دزفول

کشف حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در دزفول

اهواز ـ جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف حدود ۵۰۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع گل و دستگیری اعضای باند هشت نفره توزیع و فروش مواد مخدر در شهرستان دزفول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وصول اخباری مبنی بر فعالیت اعضای باند توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر در شهرستان دزفول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری ماموران انتظامی شهرستان دزفول پس از انجام سلسله اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند، محل اختفاء باند هشت نفره را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه همه اعضای باند مذکور را در یکی از باغات این شهرستان دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان ضمن اشاره به کشف سه دستگاه ترازوی توزین موادمخدر و توقیف یک‌دستگاه نیسان از مخفیگاه متهمان، گفت: در این عملیات پلیسی حدود ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل از متهمان کشف شد.

سردار زلقی بیان کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6995036

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      از قوه محترم قضاییه وروسای انتظامی در خواست داریم قانون مجازات مرتبط با کشف مواد مخدر وعوامل ان راباز نگری واصلاح کنند وحکم اعدام فوری در ملا عام مصوب کنند تا بجای ۵۰۰ کیلو به ۵ گرم هم نرسد مثل قانون مجازات مواد در عراق وعربستان.من ا..‌توفیق
    • علی حاجیوند IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      باتشکرازبرادران زحمتکش پلیس،لطفابه کوی پیام نوردزفول هم رسیدگی نماییدموادمخدردراین منطقه بیدادمیکندتشکر
    • ناشناس IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 0
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      متاسفانه تو کشور ما مشکل قانون و اجرای قانون داریم حالا یک گرم یا پانصد کیلو فرقی ندارد هیچ اتفاقی برای هیچ کسی پیش نمیاید و آب از آب تکان نمی خورد !! با همین مقدار مواد مخدر میشه چند نفر از مردم یک جامعه را به کام مرگ کشاند این همه حوادث جاده ای و سایر حوادث عاملش یکی از همین ماده افیونی است که همه شاهدش هستند تا وقتی قوانین ما حکم بازدارندگی عمیق و مناسب را ندارد هیچ اتفاقی پیش نمی آید و اینگونه بگیر به بندها در حد یک گزارش عملیاتی و عملکردی یک دستگاه بعنوان وظیفه طی میشود !! تمام

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