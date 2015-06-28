ناکامی حمله داعش به دو پایگاه ارتش سوریه در حومه شهر «القنیطره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، تروریست های داعش امروز یکشنبه به دو پایگاه «تیپ ۱۶۰» و «پیاده نظام ۱۲۰» در حومه شهر القنیطره یورش بردند.

بر اساس این گزارش، حمله تروریست های داعش به این دو پایگاه با دخالت نظامیان ارتش سوریه با ناکامی مواجه شد.

در جریان عملیات ارتش سوریه شماری از تروریست ها به هلاکت رسیده و یا به شدت مجروح شدند.

ارتش سوریه چند خودرو متعلق به تروریست ها در این شهر را نیز شناسایی و منهدم کرد.

از سوی دیگر، منابع خبری از وقوع درگیریهای شدید میان ارتش سوریه و تروریست های داعش در منطقه «غویران» واقع در شهر الحسکه خبر می دهند.

گفتنی است، منابع رسانه ای روز گذشته از تسلط کامل ارتش سوریه بر شهر الحسکه خبر داده بودند.