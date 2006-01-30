محمدحسين قريب بار ديگر مدير عامل باشگاه استقلال مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" توافقات لازم براي قبول اين مسئوليت بين پرويزكاظمي وزيررفاه و محمد حسين قريب انجام شده و وي براي تصدي مجدد اين مسئوليت تنها نياز به راي اعتماد هيات مديره جديد باشگاه استقلال دارد . قرار است درجلسه معارفه امشب اعضاي هيات مديره استقلال ، زمان جلسه مجمع عمومي باشگاه استقلال كه به انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل جديد استقلال اختصاص خواهد داشت ، تعيين شود .

گفتني است محمد حسين قريب پيش از اين طي سالهاي 82 و 83 مسئوليت مديرعاملي باشگاه استقلال را برعهده داشت و بدنبال برخي اختلافات با مهرعليزاده از سمت خود كناره گيري كرد و كاظم اوليايي از تابستان امسال به اين مسئوليت برگزيده شد .