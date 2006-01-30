  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۴۸

با راي اعتماد از هيات مديره جديد باشگاه استقلال؛

محمدحسين قريب بار ديگر مدير عامل باشگاه استقلال مي شود

محمدحسين قريب بار ديگر مدير عامل باشگاه استقلال مي شود

محمد حسين قريب جدي ترين گزينه مديرعاملي باشگاه استقلال به شمار مي رود و به نظر مي رسد وي ظرف روزهاي آينده بطور رسمي بار ديگر به اين مسئوليت برگزيده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" توافقات لازم براي قبول اين مسئوليت بين پرويزكاظمي وزيررفاه و محمد حسين قريب انجام شده و وي براي تصدي مجدد اين مسئوليت تنها نياز به راي اعتماد هيات مديره جديد باشگاه استقلال دارد . قرار است درجلسه معارفه امشب اعضاي هيات مديره استقلال ، زمان جلسه مجمع عمومي باشگاه استقلال كه به انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل جديد استقلال اختصاص خواهد داشت ، تعيين شود .

گفتني است محمد حسين قريب پيش از اين طي سالهاي 82 و 83 مسئوليت مديرعاملي باشگاه استقلال را برعهده داشت و بدنبال برخي اختلافات با مهرعليزاده از سمت خود كناره گيري كرد و كاظم اوليايي از تابستان امسال به اين مسئوليت برگزيده شد . 

کد مطلب 284595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها