آغاز خطرناک ترین مرحله پرواز هواپیمای خورشیدی به دور زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای خورشیدی Solar Impulse ۲ از ژاپن به هوا برخاسته تا خود را به هاوایی یعنی مقصد بعدی برساند، پروازی که آغاز این مرحله از آن به دلیل بدی اوضاع جوی برای دو بار به تعویق افتاد اما در نهایت با مساعدتر شدن هوا، هواپیما ژاپن را ترک کرد.

این هواپیما هم اکنون درحال پرواز بر فراز اقیانوس آرام است که به گفته کارشناسان در مسیری بدون بازگشت قرار گرفته است.

این قسمت از پرواز هواپیمای خورشیدی Solar Impulse ۲ به دور زمین خطرناک ترین بخش از این پروژه عنوان شده و از عبارت « Earhart Leg» برای توصیف آن استفاده شده زیرا خلبانی به نام «امیلیا ارهارت» در سال ۱۹۳۷ در همین مسیر ناپدید شد.

آندره بورشبرگ خلبان هواپیمای خورشیدی Solar Impulse ۲ است که باید طی ۵ شبانه روز تقریبا بیدار مانده و تنها در فواصل معین به مدت ۲۰ دقیقه بخوابد!

این سفر تاریخی در نهم ماه مارس از ابوظبی امارات آغاز شد. تدارک دهندگان این برنامه امیدوارند که در سال آینده هواپیمای Solar Impulse ۲ در همین نقطه و پس از گذراندن ۱۳ مرحله کامل گردش به دور زمین فرود موفقیت آمیزی داشته باشد. بخش مهمی از مراحل باقیمانده این پروژه شامل پرواز ۵ شبانه روزی بر فراز اقیانوس اطلس است.

بورشبرگ و برتراند پیکارد، دیگر خلبان این هواپیما امیدوارند که با هدایت هواپیمایی که انرژی مورد نیاز خود را تنها از خورشید کسب می کند به مردم سراسر جهان استفاده مؤثرتر از محیط زیست و داشتن رفتاری دوستانه با آن را یادآوری کنند.

این هواپیما با استفاده از ۱۷ هزار سلول خورشیدی پوشانده شده که نیروی لازم برای عملکرد موتورهای آن را تأمین می کنند.

نکته جالب توجه پهنای بال Solar Impulse ۲ است به طوریکه از بوئینگ ۷۴۷ نیز فراتر بوده اما وزن آن تنها ۲۲۶۰ کیلوگرم است، یعنی چیزی درحدود وزن یک خودرو! از آن گذشته بخش قابل توجهی از این وزن مربوط به باتری حجیم هواپیما می شود که انرژی خورشیدی تولید شده توسط سلولهای خورشیدی را ذخیره و برای استفاده در شب وارد سیستم موتوری آن می کند.