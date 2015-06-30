به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طلعت قانع در خصوص مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم، گفت: این بیماری یکی از انواع بوتولیسم غذایی است که با خوردن غذاهای حاوی سم ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در این بیماری باکترى در حالت غير فعال زنده مى ماند تا اينکه در شرايط مناسب رشد قرار گيرد سپس در روده رشد کرده، از خود سم آزاد مى کند.

قانع با بیان اینکه بوتولیسم به عنوان اورژانس هاى پزشکى در نظر گرفته مى شود و بسیار کشنده است عنوان کرد: در اثر مصرف غذاهایی آلوده ای مثل كشک غير پاستوريزه، غذاهای كنسروی كه قبل از مصرف حرارت مناسب ندیده اند و همچنین سوسيس و كالباس آلوده بروز می كند.

وی با شاره به علايم و نشانه هاي بوتولیسم که شامل تاری ديد، دوبيني، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانايی حركتي، اختلال تكلم، لكنت زبان، سختي بلع، و خشكي و درد گلو بوده و با تاخير ۱۲ تا ۲۴ ساعته از مصرف ماده غذایی آلوده ظاهر می شود، خاطر نشان کرد: فرد مبتلا سریعاً باید به یک مرکز درمانی مجهز، جهت تزریق داروی ضد سم منتقل شود.

دبیر ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو ادامه داد: مهمترين اقدام درمانی در بوتولیسم تجويز سريع داروی ضد سم (Anti toxin) در مركز درماني است. در صورت عدم درمان ممكن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسي فوت نمايد.

وی در پایان یکی از آسانترین راه حل های پیشگیری از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم را تهیه غذا به مقدار استفاده و سعی در عدم نگهداری غذا به مدت زیاد و جوشاندن کنسروهای مورد استفاده به مدت ۲۰ دقیقه اعلام کرد.