تاخیر در راه اندازی موتور جستجوی بومی/ «پارسی جو» مهرماه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، در یازدهمین نشست شورای راهبری جویشگر (موتور جستجوی بومی)، اوایل مهرماه به عنوان زمان راهاندازی رسمی موتور جستجوی «پارسیجو» اعلام شد.
در این نشست، مدیران جویشگر «پارسیجو» گزارش پیشرفت طرح و آخرین وضعیت این جویشگر بومی را ارائه کردند که براساس آن در سه ماه آینده، فعالیتهای در دست اجرا شامل ارتقای موتور و رساندن به کیفیت بالای ۸۰ درصد گوگل (با ۱۰ درصد افزایش درمقایسه با زمان فعلی)، راهاندازی سرویسهای بومی و محلی کسب و کار، دانلود و خرید، راهاندازی واسط کاربر جدید و راهاندازی ایمیل و پروفایلسازی انجام خواهد شد.
به گفته مدیران «پارسیجو»، شمار کاربران این موتور جستجو برای سال نخست ۵۰۰ هزار، سال دوم ۱.۲ میلیون، سال سوم ۲.۵ میلیون و سال چهارم چهار میلیون کاربر پیشبینی شده است؛ همچنین، شمار پرسوجوهای روزانه دراین جویشگر هماکنون ۲۰۰ هزار مورد است که ۳۲ درصد از طریق اینترنت و ۶۸ درصد از طریق اینترانت برآورد می شود.
«پارسیجو» در حال حاضر توان پاسخگویی روزانه به یک میلیون پرس و جو را داراست، ضمن آن که شمار بازدید روزانه آن ۶۰۰ هزار بازدید است که شمار کاربران یکتا ۵۵ هزار کاربر و تعداد کلیک آن ۳۰۰ هزار کلیک عنوان شده است.
مدیران جویشگر «پارسیجو» همچنین مسایل کیفی شامل پیچیدگی زبان، پیچیدگی گراف وب و دشواری مساله رتبهبندی، رقبای قدرتمند جهانی و پیش ذهنیت کاربران، ارایه سرویسهای ارزش افزوده محلی و بومی مناسب، زیرساخت سختافزاری و پهنای باند مناسب را چالشهای کار خود نام بردند و با اشاره به نیروی انسانی متخصص بهعنوان مهمترین سرمایه جویشگر «پارسیجو»، جذب حمایت مالی برای نگهداری و جذب نیروی انسانی متخصص را از دغدغههای اصلی این جویشگر عنوان کردند.
سرویسهای کنونی «پارسیجو» شامل جستجوی وب (در ۵۰۰ میلیون سند وب)، جستجوی تصویر (در ۸۰ میلیون عکس)، جستجوی ویدئو (در ۵۰۰ هزارفیلم)، سرویس خبرهوشمند (دستهبندی وطبقهبندی خبرها)، جستجوی آوا (در یک میلیون فایل صوتی)، سرویس نقشه، سرویس روی گوشیهای هوشمند و موبایل، سرویس تبلیغات هدفمند و سرویسهای داغ (آب و هوا،قیمت سکه،ارز و خودرو،برنامههای تلویزیون، بورس) است.
از نگاه مدیران پارسیجو، راز نگهداری کاربر به عنوان مهمترین مسئله موتورهای جستجو در کیفیت بالای موتور و سرویسهای کلیدی نهفته است. چرا که هزینه بهدست آوردن مشتری جدید ۳ تا ۳۰ برابر هزینه حفظ مشتری کنونی است در حالی که هزینه بازگرداندن مشتری از دست داده ۵۰ تا ۱۰۰ برابر هزینه حفظ مشتری کنونی برآورد می شود.
در این نشست گزارشی از دستاوردهای مهم کارگاههای ۹گانه طرح جویشگر بومی نیز برای اعضا شورای راهبری بیان شد و اعضا با تمدید مهلت «فراخوان مشارکت درتولید و ارایه محصولها و خدمات طرح جویشگر بومی» موافقت کردند.
به گزارش مهر، پیش از این دبیر شورای راهبری موتور جستجوی بومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی رسمی از دومین موتور جستجوی بومی با نام «پارسی جو» که ارتقا یافته نسخه آزمایشی این پروژه است، در تیرماه امسال خبر داده بود.
اواخر سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین موتور جستجوی بومی با نام «یوز» که قابلیت ارائه مستندات در زبان فارسی را دارد رونمایی کرد.
در راستای حمایت از کسب و کارهای مرتبط با جویشگر بومی، سال گذشته «شورای راهبری موتور جستجوی بومی» نیز تشکیل و فراخوان حمایت از این نوع کسب و کار از سوی مرکز تحقیقات مخابرات اعلام شد.
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