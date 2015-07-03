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۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۵۹

گروه اعزامی مهر به وین/۸۵

کری: هنوز کارهای زیادی باقی مانده/ظریف: مسائل دشواری باقی مانده

کری: هنوز کارهای زیادی باقی مانده/ظریف: مسائل دشواری باقی مانده

محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا پیش از آغاز هشتمین دیدارشان در کوبورگ، آخرین وضعیت مذاکرات را ارزیابی کردند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد جواد ظریف در ابتدای دیدار با همتای آمریکایی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران و تصویربرداران حاضر در محل مذاکره که درباره آخرین وضعیت مذاکرات سوال کردند، گفت: مسائل دشواری مانده که در حال کار کردن بر روی آنها هستیم. ما سخت کار می کنیم فکر می کنم با اراده سیاسی می توانیم.

جان کری هم گفت: هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود.

وی افزود: تا یکشنبه کار خواهیم کرد تا ببینیم که می توانیم به نتیجه برسیم یا نه.

وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: باید عادلانه گفت که هر دو طرف بسیار سختکوش هستند و با حسن نیت سخت تلاش کرده و سعی می کنند پیشرفت حاصل شود.

 

کد مطلب 2850517

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