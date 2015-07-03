کری: هنوز کارهای زیادی باقی مانده/ظریف: مسائل دشواری باقی مانده

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد جواد ظریف در ابتدای دیدار با همتای آمریکایی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران و تصویربرداران حاضر در محل مذاکره که درباره آخرین وضعیت مذاکرات سوال کردند، گفت: مسائل دشواری مانده که در حال کار کردن بر روی آنها هستیم. ما سخت کار می کنیم فکر می کنم با اراده سیاسی می توانیم.

جان کری هم گفت: هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود.

وی افزود: تا یکشنبه کار خواهیم کرد تا ببینیم که می توانیم به نتیجه برسیم یا نه.

وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: باید عادلانه گفت که هر دو طرف بسیار سختکوش هستند و با حسن نیت سخت تلاش کرده و سعی می کنند پیشرفت حاصل شود.