راهپیمایی روز قدس در ۵۰ نقطه از گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی نهایی راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه مردم گیلان همزمان با سراسر کشور ۱۹ تیر ماه در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت خواهند کرد، اظهار کرد: ۱۹ماه جاری همزمان با ۲۳ ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس است و راهپیمایی روز قدس همزمان با سراسر کشور در ۵۰ نقطه از گیلان برگزار می شود.

وی افزود: در این روز مردم همیشه در صحنه گیلان از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حضور در خیابان ها، به دفاع از حقوق ملت فلسطین خواهند پرداخت و پس از برگزاری راهپیمایی برای ادای فریضه نماز جمعه به مصلی شهرها و روستاهای استان هدایت می شوند.

حجت الاسلام اشجری با اشاره به احتمال تقارن آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان با عید فطر گفت: امسال به دلیل احتمال تقارن با عید فطر، راهپیمایی روز جهانی قدس یک هفته زودتر برگزار می شود.

وی به گستردگی برگزاری راهپیمایی روز قدس در سایر کشورهای جهان اشاره و بیان کرد: روز قدس، روز همدردی با ملت فلسطین و وحدت مسلمین جهان است که به فرمان معمار کبیر انقلاب در این روز، وحدت مسلمانان بیش از پیش تجلی می یابد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای چهارگانه روز قدس در شهر رشت بدین ترتیب است: مسیر شماره یک: میدان شهدای ذهاب (شهرداری)، خیابان امام خمینی(ره)، میدان فرهنگ، میدان مصلی. مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، میدان مصلی. مسیر شماره سه: سپاه پاسداران، میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ، میدان مصلی و مسیر شماره چهار: مسجد جامع کاسه فروشان، خیابان مطهری، میدان فرهنگ، میدان مصلی.