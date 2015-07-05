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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

گزارش خبری؛

اهمیت عملیات آزادسازی الزبدانی در سوریه/ جایگاه بالای استراتژیک

اهمیت عملیات آزادسازی الزبدانی در سوریه/ جایگاه بالای استراتژیک

شهر الزبدانی در ۴۵ کیلومتری دمشق و ۱۱ کیلومتری مرز مشترک لبنان و سوریه قرار دارد و به لحاظ موقعیت راهبردی آن، عملیات کنونی ارتش برای پاکسازی این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش سوریه به همراهی نیروهای مقاومت ظهر روز شنبه عملیات گسترده ای را برای پاکسازی شهر الزبدانی در حومه دمشق آغاز کرد و در ساعات آغازین این عملیات توانست مسیر امدادرسانی تروریست ها را در شمال این شهر مسدود کند.

ارتش سوریه در ادامه این عملیات توانست از جبهه غربی وارد شهر الزبدانی شده و برخی مناطق این شهر را تحت کنترل خود در آورد.

الزبدانی

 پس از عملیات القلمون هم اکنون همه نگاه ها متوجه الزبدانی در حومه دمشق است. مساحت الزبدانی حدود سه هزار کیلومتر است و هم اکنون به عنوان دروازه ای برای انتقال تسلیحات و تروریست ها از لبنان به القلمون محسوب می شود.

اهمیت الزبدانی به چند عامل بستگی دارد: یکی به دلیل نزدیکی این شهر به لبنان است، از آن رو که فاصله این شهر با مرزهای لبنان تنها ۱۱ کیلومتر است.

دلیل دیگر اهمیت این شهر نزدیکی آن به پایتخت سوریه است. الزبدانی تنها ۴۵ کیلومتر با دمشق فاصله دارد.

الزبدانی در مسیر میان دمشق، حمص و منطقه الساحل در شمال سوریه در جایگاه مرکزی قرار گرفته و جایگاه استراتژیکی دارد. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای سوریه است که تحت سیطره داعش درآمده بود.

گزارش های تایید نشده  از حضور حدود ۱۵۰۰ تروریست در این شهر حکایت دارد.

الزبدانی

بازپس گیری الزبدانی می تواند نقش گسترده و قابل توجهی در تامین امنیت مرزهای مشترک سوریه و لبنان داشته باشد  و در ادامه عملیات القلمون صورت می گیرد که هم اکنون با شدت کمتری از گذشته با هدف مسدود ساختن مسیر امدادرسانی به تروریست ها و تامین امنیت حومه غربی دمشق در کوهستان های القلمون در جریان است.

موفقیت ارتش سوریه در این عملیات همچنین این امکان را فراهم می کند که ارتش سوریه در شرایط بهتری اقدام به پاکسازی حومه دمشق از تروریست ها کند.

کد مطلب 2852180

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