لایحه استخدام در قطار شهری کرج و تجهیز گرمخانه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی شورای شهر کرج که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد مصطفی سعیدی سیرایی یکی از اعضای شورای شهر کرج در نطق پیش از دستور با اشاره به ۱۴ تیتر روز شهرداری و دهیاری، اظهار کرد: شهرداری یک نهاد مردمی است که باید به رعایت قوانین توجه کند، اما نمی توان از فعالیت های این ارگان مهم چشم پوشی کرد.

وی با ذکر اینکه تلاش های مجموعه شهرداری به سمتی پیش رفته است که از خدماتی بودن به سوی فرهنگی-اجتماعی شدن سوق پیدا کرده است، افزود: شهرداری با وجود تنگناهای شدید مالی یا اقدامات پیشگیرانه بر سر راه پروژه های مختلف، توانسته است فعالیت عمرانی و خدماتی خود در سطح شهر را به خوبی انجام دهد.

سعیدی سیرایی همچنین از توجه شهرداری به نقطه نظرات مردم و همدلی آنها در تصمیمات مهم شهر اشاره کرد و گفت: کم لطفی برخی مسئولان نسبت به عملکرد شهرداری و یا کوتاهی برخی پرسنل شهرداری در انجام وظایف نمی تواند دلیل بر این باشد که کل مجموعه زیر سوال برود.

وی در بخش دوم سخنان با اشاره به اینکه باید سند چشم انداز ۲۰ ساله شهرداری در صحن شورا رای گیری شود، گفت: تا زمانی که شورا برای این سند مصوبه نداشته باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت همچنین نیاز است تا این سند با برنامه ششم توسعه مطابقت داده شود.

در ادامه جلسه، اعتراض کمیسیون عمران به یکی از لوایح شهرداری در خصوص زمینی به متراژ ۹۲۲ متر مربع در شهرک منظریه کرج بررسی شد و حجت الله غلامرضایی رییس کمیسیون عمران در این خصوص توضیح داد: این زمین کاربری مسکونی دارد و قرار است شهرداری برای ۱۷۵ متر از آن با تعیین مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به ازای هر متربع جواز تجاری شدن صادر کند.

کاربری املاک در سطح شهر بر اساس طرح تفضیلی تعیین می شود

وی در ادامه با بیان اینکه صدور این جواز و دادن رای قطعی و مثبت شورا به این لایحه منوط به بازرسی است، گفت: این زمین هنوز تجاری نشده است و از طرفی در طرح تفضیلی قرار می گیرد.

غلامرضایی با بیان اینکه ملاک عمل در منطقه، طرح تفضیلی است، افزود: کاربری املاک در سطح شهر بر اساس طرح تفضیلی تعیین می شود و تغییر کاربری ها از مسکونی به تجاری و یا بالعکس در اینجا ملاک نیست.

سعید فیروزگاه رییس کمسیون فرهنگی شورای شهر در مخالفت با اعتراض کمیسیون عمران به این لایحه گفت: شهرداری بر اساس ضوابطی که دارد و همچنین در نظر گرفتن طرح تفضیلی لایحه ارسال می کند این لایحه در کمیسیون ماده ۵ بررسی می شود که تمکین به رای آن از پرداختن به طرح تفصیلی نیز بالاتر است.

در ادامه جلسه شورای شهر، رای گیری در مورد این لایحه بعد از بیان نظرات موافق و مخالف اعضای شورای شهر انجام شد. در نتیجه این رای گیری مخالفت کمیسیون عمران با نظر موافق شورای شهر کرج همراه بود.

بعد از بیان لایحه کمیسیون عمران شورای شهر، لایحه شهرداری برای راه اندازی و تجهیز گرمخانه ها از محل افزایش درآمد ارزش افزوده مطرح شد.

شهرداری نباید لوایحی خارج از بودجه ارائه کند

فاطمه اسکندری یکی از اعضای شورای شهر کرج با اشاره به اینکه گرمخانه سرپناه افراد بی خانمان یا طرد شده از خانواده هاست، افزود: با آموزش های فرهنگی و یا تشکیل کلاس های مشاوره در گرمخانه ها می توان این افراد را به خانواده و جامعه بازگرداند.

در ادامه رضا رضاپور جانشین شهردار نیز با بیان اینکه ردیف بودجه ای برای راه اندازی و تجهیز گرمخانه ها در نظر گرفته می شود، گفت: برای انجام این اقدام مهم باید در کنار تعریف یک ردیف بودجه جدید، ردیف بودجه های دیگر را کم و زیاد کرد تا به یک تعادلی در پرداخت ها رسید.

رضا شریفی رییس کمسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج نیز در ادامه افزود: شهرداری نباید لوایحی خارج از بودجه ارائه کند در مورد بودجه احداث گرمخانه ها بهتر است اصلاح بودجه انجام شود.

به دنبال بیان سخنان اعضای شورای شهر تصمیم گیری در مورد لایحه تجهیز و راه اندازی گرمخانه و اینکه بودجه آن چگونه تعریف می شود، به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.

در جلسه شورای شهر امروز، لایحه ای دیگر از شهرداری و در مورد استخدام و جذب سه نیروی متخصص در سازمان قطار شهری کرج مطرح شد.

خلیل کوزه کنانی معاون تجهیز و بهره برداری سازمان قطار شهری کرج در مورد این لایحه گفت: جذب افراد در شاخه های مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از ملاک های مهم انتخاب در این آزمون نیز بومی بودن افراد تعیین شد امتیاز بومی بودن به افرادی تعلق گرفت که دیپلم تحصیلی خود را از کرج دریافت کرده اند در فراخوان استخدام و جذب نیرو، دیگر ملاک های انتخاب افراد بر اساس مدرک تحصیلی آنها تعیین شد.

لایحه پرداخت ۵۰۰ میلیون ریالی به انجمن حمایت از زندانیان البرز تصویب شد

معاون تجهیز و بهره برداری سازمان قطار شهری کرج ادامه داد|: برای افراد با مدارک کارشناسی 8 سال سابقه کار همچنین 4 سال سابقه کاری برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد تعریف شده است.

امیر حسام عباسی عضو شورای شهر کرج در اعتراض به آگهی فراخوان جذب نیرو که توسط شهرداری کرج و برای استخدام نیروهای مورد نظر منتشر شده بود، گفت: بعد از انتشار آگهی فراخوان برای جذب نیرو، تنها چند نفر در هر شاخه ثبت نام کردند، در حالی که آمار افراد جویای کار بسیار بالاتر از این آمار است به همین منظور دستگاه های اجرایی موظف هستند تا ۲۵ درصد از آمار استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، جانبازان و یا اسرا انتخاب کنند و شهرداری نیز موظف به اجرای این قانون است.

با اعلام نظرات اعضای شورای شهر در مورد لایحه جذب سه نیرو پذیرفته شده در آزمون قطار شهری کرج نیز مانند لایحه راه اندازی گرمخانه ها به جلسه بعد موکول شد.

در پاین جلسه، لایحه ای نیز از سوی شهرداری و برای پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال به انجمن حمایت از زندانیان استان البرز از محل ماده ۱۷ مطرح شد. این لایحه با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.