افشین زی‌نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوبله فیلم و سریال هایی که در دست دارد، گفت: هم اکنون دوبله سریال «امپراطوری چین» را بر عهده دارم و به جای شخصیت اصلی این سریال یعنی امپراطور چین که با مدیریت دوبلاژ آقای اکبر منانی انجام می شود گویندگی می کنم.

وی درباره دوبله سریال های چینی و ویژگی این آثار بیان کرد: همذات‌پنداری با این شخصیت ها بسیار سخت است و حتی نسبت به آثار کره ای و یا ژاپنی زبان سخت تری دارند. به این دلیل که چینی ها به شکل آوایی سخن می گویند و همچنین بدون احساس بازی می کنند و شما نمی دانید به جای شخصیت هایی که حس و حالتی ندارند چگونه باید سخن بگویید.

سریال های چینی با دوبله ایرانی جذاب می شوند

زی نوری در واکنش به استقبال مخاطبان از سریال های چینی عنوان کرد: معمولا این سریال ها به دلیل دوبله ایرانی است که با اقبال بیشتری مواجه می شود چراکه در دوبله به بازی و گفتار آنها احساس اضافه می شود. در غیر اینصورت بیشتر آثار مثل «جومونگ» کره ای و یا از سریال های قدیمی تر «سال های دور از خانه» ژاپنی بودند.

دوبلور شخصیت دی کاپریو در فیلم «الماس خونین» ادامه داد: مدتی است که به جز دوبله سریال «هشدار برای کبری ۱۱» مدیریت دوبلاژ آن را هم خودم بر عهده دارم. هر از گاهی فصل هایی از این مجموعه به دستمان می رسد و آن را دوبله می کنیم.

زی‌نوری همچنین در پاسخ به دوبله‌های بی کیفیت بسیاری از فیلم و سریال ها عنوان کرد: دوبله بسیاری از این فیلم و سریال ها غیرقانونی انجام می شود و اگر حرفه ای ها در فیلم و سریال ها حرف بزنند هم دوبله ها از کیفیت بالاتری برخوردار خواهند بود و هم کارها بیننده بیشتری خواهند داشت و مردم لذت بیشتری می برند.

کار را در کنار پیشکسوت ها یاد گرفتیم

راوی سریال «کلید اسرار» با اشاره به اینکه علاقمندان به این عرصه بهتر است از راه درست به میدان وارد شوند، عنوان کرد: خود من هم در ابتدای جوانی وارد این کار شدم اما همان زمان هم از طریق درست و حرفه ای وارد این عرصه شدم اما در حال حاضر بسیاری از این افراد دور هم جمع شده اند و تنها ادای گویندگان را درمی آورند تا اینکه بخواهند کاری را دوبله کنند.

وی در واکنش به اینکه بعضی از علاقمندان به دوبله ورود به این عرصه را سخت می دانند، اظهار کرد: من سال ۷۲ به واسطه کار بازیگری به این حرفه علاقمند شدم و با صبر و تلاش مشغول به کار شدم. همه علاقمندان به این حرفه هم باید بدانند اگر ذره ای استعداد داشته باشند کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و مانع کارشان شود اما حتما باید از راه درست به این حرفه وارد شوند. من در کنار چهره های پیشکسوت کار را یاد گرفته ام و حدود ۲۲ سال است که در این حوزه فعالیت دارم اما هنوز اندر خم یک کوچه هستم.

دوبلور شخصیت مت دیمن در فیلم «برتری بورن» در پایان به دوبله چند اثر دیگر از جمله فیلم «سرگرد» برای شبکه سوم سیما و انیمیشن «خانه» اشاره کرد.