هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ و صنایع وابسته برگزار می شود

محمد حلاجیان روز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مهر ماه و در فضایی به وسعت ۵۵ هزار متر مربع و با حضور شرکتهای تولیدی از اصفهان، تهران، محلات، نیم ور، خراسان رضوی و هیئت هایی از کشورهای روسیه، چین، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و ترکیه برپا می شود.

مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه سنگ، معدن و صنایع وابسته محلات ادامه داد: در این نمایشگاه غرفه هایی در زمینه های فرآوری سنگهای ساختمانی، معادن سنگ، ماشین آلات استخراج معدنی و فرآوری سنگ ساختمانی، قطعات و لوازم سنگبری، معدن و ماشین آلات و سایر صنایع وابسته به صنعت سنگ نیز دایر خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه تنها به ارائه تکنولوژی و تجهیزات فرآوری سنگ می‌پردازند.

حلاجیان برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی را در شرایط بازار و رقابت کنونی ضروری دانست

وی هدف از برگزاری نمایشگاه‌ را نمایش فناوری و دستاوردهای جدید دانست و گفت: ترغیب‌ تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به سمت استفاده از فناوری‌ها و لزوم بهسازی و نوسازی تجهیزات، تولید و عرضه محصولات باکیفیت، امکان رقابت واحدهای تولیدی با رویکرد صادرات، بازاریابی داخلی و خارجی و بررسی نقاط ضعف و قوت بیان کرد.

نمایشگاه بین المللی سنگ محلات در قالب ۸ سالن غرفه برپا می شود و از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۹ در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه در ۱۰ کیلومتری محور محلات به نیمور بعد از شهرک صنعتی شهید بابایی برگزار می شود.

سال گذشته حضور ۴۰۰۰ تن سنگ خام از ۷۰ معدن کشور برای معرفی پتانسیل معدنی کشور به صنعت سنگ در قالب اجرای بزرگترین سالن نمایش سنگ خام (کوپ) از نکات قابل توجه این نمایشگاه بود که در سال جاری این امر با حضور پررنگ معادن کشور تکرار خواهد شد.