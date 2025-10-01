به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمالعباسی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح دستاوردها و اهداف هفدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران پرداخت و گفت: باتوجه به پتانسیل خوب شهرستان محلات در حوزه سنگ و وجود ۱۱۲ معدن سنگ در شهرستان، نمایشگاه سنگ محلات و نیمور به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعت سنگ ایران و حتی جهان شناخته میشود و مهمترین دستاوردهای این نمایشگاه توسعه صادرات و بازاریابی است که از اهداف اصلی آن محسوب میشود.
وی افزود: این نمایشگاه بستری برای معرفی توانمندیها، ارتقای برندینگ و شناساندن ظرفیتهای معادن و واحدهای فرآوری سنگ کشور فراهم میکند، موضوعی که تاکنون در صنعت سنگ ایران کمرنگ بوده است.
جمالعباسی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این رویداد بزرگ، انتقال فناوری و دانش فنی است و حضور فعالان خارجی بهویژه از کشورهایی مانند ترکیه، فرصت ارزشمندی برای بهرهگیری از دانش روز حوزه معدن و فرآوری سنگ ایجاد میکند و علاوه بر این، نمایشگاه محلات زمینه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی را نیز فراهم میسازد و به توسعه شبکهسازی و تعاملات بینالمللی کمک میکند.
رئیس اداره صمت محلات با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات سنگی در کشور تصریح کرد: هر ساله بهترین نمونههای سنگ با بالاترین کیفیت در نمایشگاه عرضه میشود و این روند میتواند موجب ارتقای استانداردهای تولید و افزایش فروش محصولات شود.
وی اظهار کرد: به طور کلی توسعه بازار، فرصتهای صادراتی، انتقال فناوری، جذب سرمایه و ارتقای کیفیت محصولات از مهمترین اهداف و دستاوردهای برگزاری نمایشگاه بینالمللی سنگ محلات است و تلاش شده این اهداف در این دوره نیز محقق شود.
