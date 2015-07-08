برنامه دانشگاه آزاد برای رشد سهم علوم انسانی در مجلات بین المللی

ابراهیم واشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجاری سازی علم تنها تولید کالا نیست، افزود: پژوهش در علوم انسانی منجر به تولید نرم افزار و شیوه های نوین اداری و بهبود وضعیت اجتماعی کشور می شود و با ورود این نوع نرم افزارها به جامعه قادر خواهیم بود زمینه تجاری سازی علم در علوم انسانی را محقق کنیم.

وی تاکید کرد: به طور مثال پژوهش های علوم انسانی می توانند راه های مناسبی برای اثربخشی و درآمدزایی دستگاه های اجرایی تدوین کنند که استفاده از این نوع پژوهش ها راه تجاری سازی حوزه علوم انسانی کشور را هموار می کند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اضافه کرد: به نظر من موضوع تجاری سازی علم در حوزه علوم انسانی قابل اجرا است و برای تحقق آن باید تعاملی میان پژوهشگران و دستگاه های اجرایی، دولت و مجلس ایجاد شود.

علوم انسانی راه پیشرفت صنعت را باز می کند

واشقانی با بیان اینکه هنوز فرهنگ استفاده از نتایج پژوهش های علوم انسانی در کشور نهادینه نشده است، افزود: علوم انسانی راه رشد و پیشرفت را برای صنعت و سایر حوزه ها باز می کند اما تعامل لازم برای استفاده از ظرفیت نتایج پژوهش های مربوط به حوزه علوم انسانی فراهم نشده است.

وی تاکید کرد: در تمامی کشورها سهم تولید مقالات ISI در حوزه علوم انسانی کم است و این روند در کشور ما نیز وجود دارد درحالی که ایران از نظر تئوری در این حوزه صاحب حرف و کرسی است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد بیان کرد: دانشگاه آزاد برنامه دارد مقالات اساتید خود در حوزه علوم انسانی را به زبان انگلیسی ترجمه کند تا این مقالات در مجلات بین المللی منتشر شوند و سهم ایران و دانشگاه آزاد در تولید مقالات حوزه علوم انسانی افزایش یابد.

واشقانی گفت: مقالات اساتید دانشگاه آزاد که در حوزه علوم انسانی هستند توسط یک گروه خبره و مسلط به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد.