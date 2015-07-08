دزدی آب رژیم صهیونیستی از فلسطین موضوع یک مستند شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که نام فلسطین را میشنویم، جنایات صهیونیستها در بمباران مناطق مسکونی، دستگیریهای بدون دلیل و مدرک و حملات بی امان به مردم مظلوم غزه را به یاد میآوریم ولی این تنها یک بُعد جنگ میان صهیونیستها و فلسطینیها است. رژیم اشغالگر قدس نه تنها در نبرد نظامی، بلکه در سایر حوزهها هم تجاوزات آشکاری به حقوق فلسطینان دارد که مهمترین آنها بحث منابع آبی است.
فلسطینان در کرانه باختری با مشکلات زیادی از جمله کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند، کرانه باختری با توسعه غیر قانونی اسرائیلیها مواجه بوده و همین امر سبب شده بر اساس توافق نامههای موجود، چشمههای منطقه العوجا در کرانه باختری کم آب شوند. این مرگ خاموش از دید ناظران بین المللی پنهان مانده در حالی که طبق توافق نامهها، حفر چاه برای به دست آوردن آب توسط فلسطینان ممنوع است.
شهرک نشینان صهیونیست از طرق مختلف حتی از راه چاههای آرتزین، آب زمینهای کشاورزی خود را تامین میکنند، منابعی که فلسطینیها از آن محرومند.
مستند «جستجوگر» در این قسمت طی مصاحبه با ساکنان کرانه باختری، کارشناسان بین المللی و نمایش تصاویری مستند از کمبود آب در فلسطین در پی آن است که به زوایای پنهان تجاوز صهیونیستها به حقوق ساکنان کرانه باختری بپردازد.
این مستند امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق به نمایش در میآید و تکرار آن هم ساعت ۲۳:۳۰ پخش میشود. بازپخش این قسمت از «جستجوگر» در ساعتهای ۸:۳۰ و ۱۴:۳۰ روز بعد روی آنتن میرود.
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