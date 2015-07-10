به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طاق بستان یکی از بی نظریر ترین آثار تاریخی ایران و جهان است که نخستین انیمیشن سنگی دنیا با آثاری فاخر از مجد و عظمت ایرانیان باستان لقب گرفته است.

یکی از ویژگی های این مجموعه تاریخی وجود چشمه های جوشان آب در کنار سنگ نگاره ها و طاقهای سنگی است.

شب گذشته در پی اتفاقی بی سابقه چشمه های طاق بستان بدون هیچ علائمی از افت فشار، خشکیدند و صبح امروز مردم روستای طاق بستان با صحنه ای غم انگیز مواجه شدند.

این درحالی است که تا شب گذشته میزان آب ریز چشمه ده لیتر بر ثانیه بوده است.

مردم منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند که برداشت بی رویه آب از سوی آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری موجب این پیشامد ناگوار شده است.

خشکیدن چشمه ها به دلیل پایان یافتن آب های زیر زمینی است

در همین راستا خبرنگار خبرگزاری مهر با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفتگو کرد و منصور کیاور دراین رابطه اظهار داشت: خشکیدگی چشمه های طاق بستان به دلیل اضافه برداشت نبوده بلکه پایان یافتن منابع آب زیرزمینی آن منطقه است.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است چشمه ها یک شبه خشک شوند گفت: از آنجایی آب منطقه ای متولی این امر است بایستی با انجام مطالعات، علل وقوع این خشکیدگی را تشخیص دهد.

کیاور بیان کرد: ما فقط مسئول آب های سطح زمین هستیم و اقدامی برای نگه داشتن آب در داخل چشمه نداریم. اما علائم و شواهد حاکی از اتمام منابع آب زیرزمینی در منطقه طاق بستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای علت یابی این واقعه نادر از سوی شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه، موفق به برقراری ارتباط با کیاست امیریان مدیرعامل این مجموعه نشدیم.