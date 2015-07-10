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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

در اتفاقی بی سابقه؛

چشمه‌های چندهزار ساله طاق بستان دیشب خشکیدند

چشمه‌های چندهزار ساله طاق بستان دیشب خشکیدند

کرمانشاه- شب گذشته اهالی روستای طاق بستان در حالی به خواب رفتند که نمی دانستند برای نماز صبح آبی وجود ندارد و باید لب تشنه روزه دار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طاق بستان یکی از بی نظریر ترین آثار تاریخی ایران و جهان است که نخستین انیمیشن سنگی دنیا با آثاری فاخر از مجد و عظمت ایرانیان باستان لقب گرفته است.

یکی از ویژگی های این مجموعه تاریخی وجود چشمه های جوشان آب در کنار سنگ نگاره ها و طاقهای سنگی است.

شب گذشته در پی اتفاقی بی سابقه چشمه های طاق بستان بدون هیچ علائمی از افت فشار، خشکیدند و صبح امروز مردم روستای طاق بستان با صحنه ای غم انگیز مواجه شدند. 

این درحالی است که تا شب گذشته میزان آب ریز چشمه ده لیتر بر ثانیه بوده است.

مردم منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند که برداشت بی رویه آب از سوی آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری موجب این پیشامد ناگوار شده است.

خشکیدن چشمه ها به دلیل پایان یافتن آب های زیر زمینی است

در همین راستا خبرنگار خبرگزاری مهر با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفتگو کرد و منصور کیاور دراین رابطه اظهار داشت: خشکیدگی چشمه های طاق بستان به دلیل اضافه برداشت نبوده بلکه پایان یافتن منابع آب زیرزمینی آن منطقه است.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است چشمه ها یک شبه خشک شوند گفت: از آنجایی آب منطقه ای متولی این امر است بایستی با انجام مطالعات، علل وقوع این خشکیدگی را تشخیص دهد.

کیاور بیان کرد: ما فقط مسئول آب های سطح زمین هستیم و اقدامی برای نگه داشتن آب در داخل چشمه نداریم. اما علائم و شواهد حاکی از اتمام منابع آب زیرزمینی در منطقه طاق بستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای علت یابی این واقعه نادر از سوی شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه، موفق به برقراری ارتباط با کیاست امیریان مدیرعامل این مجموعه نشدیم.

کد مطلب 2855057

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    نظرات

    • reza ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
      0 0
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      یه هویی که خشک نمیشه . مرتبط به نشانه های زلزله نباشه؟
    • مهدی ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
      0 0
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      همه میدونن که کرمانشاه عظیم ترین منابع آبی رو داشت که به لطف بی درایتی ها کرمانشاه دیگه محل زندگی نیست
    • بابک حیدرپور ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض احترام لطفا چاه های کشاورزی غیر مجاز رو تخته کنید لطفا چاه های کشاورزی مجاز رو سهمیه ای کنید تا در حد مجاز از سفره های ابی استفاده کنند کشاورزی نباشه میشه از خارج وارد کرد محصولات کشاورزی رو ولی اب نمیشه وارد کرد کارخانه های اب معدنی رو ببندین کلی اب های چاه رو به اسم اب معدنی داخل قوطی و بطری میکنند این عامل ها عامل های واقعا تاثیر گذار در کمبود اب هستش لطفا به مسئول های محترم انتقال دهید خواهش میکنم قاطع باشید بدون اب زندگی ممکن نیست
    • محمد ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
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      خداوند به سبب گناهان ما تمام نعمت هایش را یکی پس از دیگری از ما می گیرد بیائیم با خدای خود صادق ومهربان باشیم البته خداوند رحمان و رحیم است وبیشتر به فعل ما آدم ها بر می گردد اسراف وبرداشت بی رویه آب از جمله دلایل آن می باشد خدا نعمت داده ما چگونه استفاده کنیم مهم است.
    • مهرداد ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
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      چشمه تاق وسان از انتهای غار پرو سرچشمه میگیرد که از زیر تنگه کنشت عبور میکند این مسیر منطقه نظامی بوده وچاه عمیق آن به شدت از این حوضه برداشت میکند نتیجه برداشت بی رویه نابودی چشمه ای است که هزاران سال خشک نشده بود.
    • منصور خسروانیان ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ای حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست من از این طالع شوریده برنجم ورنی بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼 جای بسی تاسفه که چشمه های ناز و ناب مملکت یکی یکی دارند خشک میشن چشمه طاق بستان واقعا بی نظیر بود
    • على جعفرى ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مطميناً ناشى از جابجايي سنگهاى زيرين كوه در اثر زلزله خفيف و يا حتى در اين عكس با پتك برقي بدون نظارت و ضربه به سنگها و ايجاد ارتعاشهاى شديد و جابجايي ريز سنگها و به مرور تخته سنگها
    • مهتاب مرجاني ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فقط خود خداي مهربون به همه رحم كنه.
    • amin ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وقتي كه مجتمع هاي پتروشيمي اطراف كرمانشاه ثانيه اي حدود٥٠ متر مكعب آب مصرف ميكنن وتازه فاز چهارم هم قراره كه افتتاح بشه كه سالانه ١٥٠ ميليون متر مكعب آب مصرف ميكنه ديگه چه انتظاري دارين؟
    • شهریار ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با دریل داره چکار میکنه ؟ جلوی یکی از ارزشمندترین اثار تاریخی ایران باستان .اون فضای باز چی شد اون همه ستون های که اطراف بود کجا رفته ؟
    • نگران ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حیف از اون همه زیبایی گذشته و شرم از این وضعیت فعلی .
    • تمنا ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ..... خدایا ... درد داره دیدین این وضعیت نا بسامان خودت کمک کن خدایا

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