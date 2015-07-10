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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱:۰۴

پوتین خواستار رفع تمامی تحریم ها علیه ایران شد

پوتین خواستار رفع تمامی تحریم ها علیه ایران شد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار رفع تمام تحریم‌های ایران در سریع ترین زمان ممکن بعد از رسیدن به توافق جامع هسته‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین که در نشست خبری در شهر یوفا و در حاشیه اجلاس سران بریکس و سازمان همکاری های شانگهای سخن می گفت، تصریح کرد: ما خواستار رفع تحریم ها علیه ایران هستیم، سوال این است که چه تحریمی و چه زمانی باید رفع شود؟

وی افزود: ما خواستار آن هستیم تا هر زمان که توافق جامع بدست آمد، در سریع ترین زمان تمامی تحریم ها هم رفع شوند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه ۱+۵ به سرعت به راه حلی برای رسیدن به توافق نهایی دست یابند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین میزبان حسن روحانی رییس جمهور ایران بود و با وی درباره مذاکرات جاری هسته ای در وین اتریش گفت و گو کرد.

رییس جمهور روسیه همچنین با بیان اینکه بعد از رفع تحریم ها علیه ایران، صادرات نفت تهران افزایش خواهد یافت، گفت: ایران بعد از رفع تحریم ها تولید نفت خود را افزایش خواهد داد و با افزایش تولید نفت این کشور، اقتصاد جهانی باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و تقاضا بالا خواهد رفت.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در وین اتریش در حال مذاکره بر سر نگارش متن توافق جامع هسته ای بر مبنای راه حل های بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین لوزان سوئیس هستند.

امروز همچنین اعلام شد که دوره توافق موقت هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ با هدف تداوم مذاکرات جاری تا پایان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه تمدید شده است.

جان کری به خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات هسته‌ای در وین گفت: در حال حاضر می توانیم بگوییم که در گفت و گوهای امروز پیشرفت هایی نسبت به قبل داشته ایم.

وی همچنین فضای مذاکرات را «بسیار سازنده» توصیف کرد.

در همین حال ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز که برای سفری یک روزه به لیسبون پرتغال رفته بود، به وین بازگشت و در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: اکنون زمان بازگشت به کار است، به سختی مشغول کار هستیم تا به یک توافق خوب برسیم.

کاخ سفید نیز اعلام کرد که آمریکا و دیگر کشورهای مذاکره کننده با ایران تا هیچ گاه به اندازه امروز به توافق جامع هسته ای نزدیک نبوده اند.

 

کد مطلب 2855658

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    نظرات

    • saeed ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      دولت روسیه هیچوقت با ایران دوست و برادر نیست و نبوده . الان یکی به میخ میزنه یکی به نعل فعلا ایران شده میخ روسیه ولی بموقع به نعلم میزنه
    • آ ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
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      من خوشحالترم که مذاکره به نتیجه نرسه چون این آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان وقتی پای میز مذاکره بیان گروههای تروریستی یا افراطی گری تا در ایران ایجاد نکردن و ایران رو به ورطه نابودی نکشوندن ول کن نیستن نتیجش میشه افغانستان و سوریه و عراق اما وزرای ما خوب جلوی اینها واستادن و انشالله عزت ایران رو حفظ میکنن توافق هم نشد نشد بهتر از اینه که بعداً بشیم یه کشور ناآباد ضعیف تروریست خشن منزوی یا مثل کشور سوریه اینقدر منزوی بشیم که دیگه هیچ کشوری ما رو پذیرا نباشه الان بهتر ما رو تحویل میگیرن

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