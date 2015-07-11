مسکن مهر شهر «مریانج» در بهترین محل احداث شده است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین افشاری ظهرشنبه در کارگروه امور زیربنایی و تامین مسکن شهرستان همدان با بیان اینکه استان همدان در بحث مسکن مهر از استان های پیشرو کشور است، افزود: در همین راستا شهرستان همدان به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تحویل واحدها در مقایسه با سایر شهرستان‌ها بالاتر بوده که این امر به دلیل همکاری همه جانبه دستگاه های مربوطه از جمله مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و دستگاه های خدمات رسان است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای برخی پروژه ها از ضروریات طرح مسکن مهر است به مدرسه واقع در سایت مسکن مهر امید اکباتان همدان اشاره کرد و اظهارداشت: مدرسه از مهمترین مواردی است که باید در مسکن مهر به آن توجه شود چرا که این مهم از مطالبات متقاضیان است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری همدان همچنین به مسکن مهر مریانج اشاره کرد و با بیان اینکه عملیات اجرایی مسکن مهر این شهر در مقایسه با گذشته سرعت گرفته است، گفت: یکی از بهترین مکان گزینی ها برای ساخت مسکن مهر شهرستان همدان در شهر مریانج صورت گرفته است.

افشاری با بیان اینکه مکان گزینی یکی از معضلات مسکن مهر در کشور است و بسیاری از متقاضیان از این موضوع ناراضی هستند، یادآورشد: این در حالی است که مساکن مهر مریانج در بهترین نقطه این شهر ساخته شده اند.

وی افزود: امیدورایم پرونده مسکن مهر شهرستان همدان با رضایتمندی متقاضیان و مسئولان در آینده‌ای نزدیک بسته شود.

در شهرستان همدان در مجموع ۱۲هزار و ۱۰۳ واحد مسکن مهر در حال ساخت است

رئیس اداره مسکن و شهر سازی شهرستان همدان نیز دراین جلسه با بیان اینکه در این شهرستان در مجموع ۱۲هزار و ۱۰۳ واحد مسکن مهر در حال ساخت است گفت: تاکنون بیش از ۲۴۹ هزارو ۹۱۱ میلیون تومان تسهیلات برای ساخت این تعداد واحد مسکن مهر پرداخت شده است.

رسول ابراهیم خانی با بیان اینکه ۱۱ هزارو ۳۰۱ واحد به مرحله سفت کاری رسیده است، افزود: همچنین ۱۰ هزار و ۶۷۴ واحد نیز در مرحله نازک کاری است.

وی تعداد واحدهایی که موفق به دریافت پایان کارشده اند را چهار هزارو ۶۳۰ واحد اعلام کرد و اظهارداشت: همچنین هفت هزار و ۱۴۸ واحد نیز فروش اقساطی شده اند.

ابراهیم خانی در ادامه از افتتاح سه هزار و ۴۹۸ واحد مسکن مهر در نیمه نخست امسال و همزمان با هفته دولت خبرداد.

وی با اشاره به اینکه مسکن مهر شهرستان همدان در چهار سایت درحال اجراست، ابرازداشت : حصار حاج شمسعلی با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی، امید اکباتان با ۹۹ درصدپیشرفت، تپه امام گل با ۸۸ درصد پیشرفت و پروژه های شهرک مدنی هم با۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی درحال ساخت هستند.

کارشناس اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان همدان نیز در این جلسه به مدرسه سایت امید اکباتان اشاره کرد و گفت: این مدرسه در قالب ۱۴ کلاس درس و در سه طبقه به همراه خانه سرایداری درحال ساخت است.

مدرسه سایت مسکن مهر امید اکباتان در حال اجراست

حمیدرضا مومنی با بیان اینکه نازک کاری و تاسیسات این مدرسه اجرا شده است افزود: نماکاری نیز در این مدرسه نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه براساس قرارداد باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به پیمانکار پرداخت کنیم، اظهارداشت: متاسفانه تا کنون فقط ۲۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت به این پیمانکار پرداخت شده است که ۵۰ میلیون آن نیز مستهلک شده است.

مومنی با اشاره به اینکه فقط یکی از صورت وضعیت های پیمانکار به مبلغ ۱۵۹ میلیون تومان پرداخت شده است، یادآورشد: در مجموع چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان تا کنون به این پیمانکارپرداخت شده است و وی یک میلیارد تومان طلب دارد.

وی ادامه داد: براساس رایزنی های انجام شده در ورزات خانه مقرر شد مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در قالب سه فقره ۲۰۰ میلیونی از طریق اعتبارات داخلی اداره مسکن شهرسازی به این پروژه ترزیق شود که اگر این مهم تحقق یابد یک مقدار از پروژه جلو خواهد رفت.