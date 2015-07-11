به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که یک گور دسته جمعی از اجساد 50 غیرنظامی را در منطقه «بلد» واقع در جنوب استان صلاح الدین کشف کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش اعلام کرده که اجساد موجود در این گور دسته جمعی متعلق به کسانی است که چندی پیش توسط تروریست های داعش اعدام شدند.

از سوی دیگر، پنج عامل انتحاری که قصد داشتند به یک مرکز ایست و بازرسی ارتش عراق در شهر الرمادی و اقع در استان الانبار حمله کنند، به هلاکت رسیدند.

رسانه های عراقی اعلام کردند که نظامیان این کشور موفق شدند طی عملیاتی چهار تک تیرانداز عضو داعش را در شمال شهر بیجی در تکریت به هلاکت برسانند.