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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۵۰

پیشروی گسترده ارتش سوریه در «الزبدانی»/ درگیری با تکفیریها در حمص

پیشروی گسترده ارتش سوریه در «الزبدانی»/ درگیری با تکفیریها در حمص

منابع رسانه‌ای از پیشروی گسترده نظامیان ارتش سوریه در شهر استراتژیک «الزبدانی» واقع در حومه دمشق خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه در مبارزه با تروریست های تکفیری در شهر استراتژیک «الزبدانی» پیشروی قابل توجهی داشته است.منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله به آستانه ساختمان اداره امنیت رسیده اند.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه با توپخانه مواضع گروههای مسلح را در حاره العاره هدف قرار می دهد و همزمان به پیشروی ادامه می دهد.حاره العاره یکی از خطرناکترین مناطق در شهر الزبدانی محسوب می شود.

ارتش سوریه تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به شهر «الحسکه» را ناکام گذاشته و ده ها نفر از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

منابع سوری همچنین از وقوع درگیری های شدید میان ارتش سوریه و تکفیریهای داعش و جبهه النصره در حومه استان حمص خبر می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان درگیری با تکفیریها در این استان، چهار خودرو متعلق به آنها را شناسایی و منهدم کرد.

کد مطلب 2856483

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