مهدی تقوی در گفتگو با مهر درباره تحلیل وضعیت قیمت دلار در بازار پس از اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، گفت: دلار روز گذشته کاهش یافت و این به دلیل اعلام نتایج مذاکرات بود، البته کاهش نرخ ارز مثبت ارزیابی می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نرخ دلار روز گذشته کاهش یافت، پیش بینی کرد که قیمت دلار در بازار بیش از روزهای گذشته کاهش خواهد یافت و دلیل آن این است که دلارهای بلوکه شده آزادسازی می‌شود و به ایران می آید.

وی ادامه داد: انتظار آزادسازی دلارهای بلوکه شده توانست این میزان نرخ ارز را کاهش دهد، چه برسد به اینکه این دلارها وارد کشور شود. بر این اساس، پیش بینی می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۹۰۰ تومان تقلیل یابد.

تقوی تصریح کرد: با کاهش نرخ دلار آزاد به ۲۹۰۰ تومان، این نرخ که به نرخ دلار دولتی بانک مرکزی نردیک خواهد شد و این دو نرخ یکسان می‌شود و پس از آن ارز تک نرخی اجرایی می گردد.

این اقتصاددان گفت: دلار بانک مرکزی روی ۲۹۰۰ تومان باقی می ماند و این نرخ دلار در بازار آزاد است که از این پس کاهش خواهد یافت و نرخ خود را به نرخ دلار رسمی خواهد رساند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچکس دلار نمی‌خرد، مگر اینکه به آن نیاز فوری داشته باشد و برای مخارج تحصیلی و غیره از آن استفاده کند، عنوان کرد: بنابراین همه منتظر خواهند ماند که نرخ دلار آزاد پایین بیاید. حتی آنهایی که دلار داشته اند، می فروشند که این امر هم باعث خواهد شد که نرخ دلار باز هم کاهش یابد.