البرادعي به جاي خبرنگاران به ديدار شولت رفت! / جلسه شوراي حكام آغاز شد/ سنگاپور وحدت غير متعهدها را شكست / احتمال راي گيري / قطعنامه پيشنهادي نم به بيانيه محدود شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از محل آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين در حاليكه خبرنگاران مطابق معمول آماده پرسش و پاسخ البرادعي بودند وي از درب پشت اجلاس و با تاخير مستقيما به جلسه رفت. اين در حالي بود كه گريگوري شولت نماينده آمريكا در آژانس كه بر خلاف دفعات پيش بسيار سرحال به نظر مي رسيد، حدود نيم ساعت منتظر البرادعي مانده بود و بعد از رسيدن مدير كل آژانس لحظاتي را با وي به گفتگوي خصوصي پرداخت.

در عين حال از نتيجه جلسات غير متعهد ها خبر رسيد كه سنگاپور كه عضو اين جنبش است براي بار دوم در طول طرح برنامه ايران اجماع و وحدت پديد آمده در گروه نم را شكست و ضربه سنگيني به اين گروه موثر در شوراي حكام وارد آورد.

گزارش خبرنگار مهر حاكيست كه غير متعهدها با توجه به قطعنامه غير حقوقي و ظالمانه پيشنهاد شده از سوي اروپا، و براي اينكه باب تحكمات سياسي بر تصميم گيري شوراي حكام بر اساس منافع قدرتها و عليه كشورهاي در حال توسعه بسته شود بنا داشتند به صورت جداگانه روي ارائه پيش نويس قطعنامه جداگانه اي توافق نمايند . بدين ترتيب ضربه اي كه سنگاپور به گروه نم زد غير متعهد ها را ناگزير به ارائه بيانيه و در صورت امكان ابراز مخالفت و به راي گيري كشاندن قطعنامه پيشنهادي اروپا ساخت.

گرچه بسياري از ديپلماتهاي حاضر در آژانس احتمال نشست تروئيكاي نم با سه كشور اروپايي را هم مي دهند تا بخشهايي از قطعنامه تعديل شود و كار به راي گيري نكشد. اين در حالي است كه سكوت و در حقيقت رضايت روسيه و چين از قطعنامه اروپا را در وضعيت موجود نبايد ناديده گرفت. ديپلماتهاي حاضر در آژانس معتقدند كه اگر وضعيت هماهنگي بين اين دو كشور با گروه نم مانند نشست سپتامبر شكل مي گرفت احتمال تصويب چنين قطعنامه اي بشدت پائين مي آمد.

به گزارش "مهر" قرار است در جلسه اي كه آغاز شده دبير كل و برخي كشورهاي مهم و موثر بيانيه خود را قرائت كنند و البته گروه غير متعهدها نيز بيانيه خويش را قرائت خواهند كرد. پيش بيني مي شود كه برخي از اعضاي غير متعهدها نظير ونزوئلا، سوريه ، كوبا و اندونزي و حتي بلاروس در مخالفت با پيش نويس اروپا رسما موضع گيري كنند كه در اين صورت قطعنامه به راي گذاشته خواهد شد. در غير اينصورت اجماع بر قطعنامه در شرايط فعلي بعيد به نظر مي رسد.

اين در حالي است كه جمهوري اسلامي به صراحت اعلام كرده است كه هر گونه ارجاع و يا گزارش برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت به منزله پايان ديپلماسي و نيز لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است.

جلسه هم اكنون پشت درهاي بسته در حال برگزاري است.