  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۸:۱۴

سفر قریب الوقوع محمود عباس به ریاض

سفر قریب الوقوع محمود عباس به ریاض

پس از سفر رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان منابع فلسطینی از سفر قریب الوقوع رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاض خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما نیوز، یک مسئول بلندپایه در تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که یک هیئت بلند پایه از تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست «محمود عباس» رئیس این تشکیلات به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

این منبع اعلام کرد: محمود عباس مسئله سفر قریب الوقوع به ریاض و دیدار و گفتگو با ملک سلمان درخصوص آخرین تحولات منطقه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

اعلام این خبر تنها چند روز از سفر جنجالی «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس پس از سه سال به عربستان صورت گرفت.

کد مطلب 2862545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها