سفر قریب الوقوع محمود عباس به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما نیوز، یک مسئول بلندپایه در تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که یک هیئت بلند پایه از تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست «محمود عباس» رئیس این تشکیلات به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

این منبع اعلام کرد: محمود عباس مسئله سفر قریب الوقوع به ریاض و دیدار و گفتگو با ملک سلمان درخصوص آخرین تحولات منطقه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

اعلام این خبر تنها چند روز از سفر جنجالی «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس پس از سه سال به عربستان صورت گرفت.