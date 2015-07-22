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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۸:۲۷

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خبرداد:

افزایش ۸۰ درصدی خرید گندم در خراسان شمالی

افزایش ۸۰ درصدی خرید گندم در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی از افزایش ۸۰ درصدی خرید گندم در این استان خبرداد.

ابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ۱۰۷ هزارتن گندم از کشاورزان این استان خریداری که این رقم نسبت به مدت مشابه فصل خرید پارسال، ۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: تاکنون ۷۰ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد از مطالبات گندم کاران این استان پرداخت و تلاش برای پرداخت مانده مطالبات آنان نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ مرکز خرید گندم در خراسان شمالی  در حال فعالیت است، اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان خراسان شمالی با نرخ هر کیلوگرم یک هزار و ۱۵۵ تومان با افت مفید ۴ درصد و افت غیر مفید ۲ درصد در حال انجام است.

سهرابی تصریح کرد: امسال ۱۶۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی زیر کشت گندم قرار دارد.

به گفته وی، بیشترین گندم از کشاورزان شهرستانهای مانه وسملقان، اسفراین و شیروان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بر اساس تغییرات جوی، پیش بینی خرید گندم را از ۱۵۵ هزار تن به ۱۳۰ هزارتن تقلیل داده است.

به گفته وی پارسال  ۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی  خریداری شد.

کد مطلب 2863431

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